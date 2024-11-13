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ЗСУ ліквідували тренера з боксу з Бурятії, який лише у серпні став контрактником

Христина Жиренко
glavcom.ua
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ЗСУ ліквідували тренера з боксу з Бурятії, який лише у серпні став контрактником
Окупант працював тренером-викладачем Спортивної школи олімпійського резерву №11 міста Улан-Уде

У окупанта залишилася дружина та троє дітей

Тренер з боксу та кандидат у майстри спорту РФ Андрій Гармажапов був ліквідований захисниками України. Про це інформує прес-служба міністерства спорту та молодіжної політики Республіки Бурятія.

«Чоловік народився у селі Кижинга Бурятської АРСР. Здобувши вищу освіту, в 2012 році влаштувався за спеціальністю до школи. Раніше став кандидатом у майстри спорту Росії з боксу», – йдеться у повідомленні.

Окупант працював тренером-викладачем Спортивної школи олімпійського резерву №11 міста Улан-Уде. У серпні 2024 року Гармажапов підписав контракт. Йому було 44 роки.

У ліквідованого окупанта залишилася дружина та троє дітей.

Нагадаємо, тренера секції з армрестлінгу було затримано в підмосковній Шатурі (Російська Федерація) за підозрою у скоєнні розпусних дій щодо шести неповнолітніх

Зазначається, що підозрюваному 35 років. За даними слідства, з грудня 2019 року по вересень 2024 року чоловік чинив розпусні дії без застосування насильства щодо шести дітей, а з однією дівчинкою вступав у статевий зв'язок. До секції, в якій працював затриманий, ходили дівчатка віком від 9 до 14 років. 

ЗМІ РФ також повідомляють, що затриманим є титулований армрестлер Костянтина Рабінович – майстер спорту міжнародного класу, чинний чемпіон Росії та Московської області з армрестлінгу, багаторазовий чемпіон Європи та світу, президент Федерації армрестлінгу міського округу Шатура.

Також він отримав нагороду «За заслуги перед міським округом Шатура».

Нагадаємо, у Курській області ЗСУ за допомогою безпілотника ліквідували командира десантно-штурмового полку ПДВ РФ підполковника Олександра Куріна із позивним «Шкіпер». Про це повідомляють російські пабліки.

Зазначається, що окупант був знищений у Глушківському районі. Раніше також ЗСУ ліквідували його заступника – Юрія Михайлова.

Паблік пише, що ліквідація Куріна є «великою втратою для ВДВ».

Нагадаємо, що військові ЗСУ ліквідували на Донеччині капітана Олександра Лапшина. Також було знищено майже весь склад батальйону 98-ї гвардійської дивізії Повітряно-десантних військ РФ міста Іваново, яким командував Лапшин. 

Раніше на війні в Україні загинув ексдепутат «Єдиної Росії» від Чувашії  Володимир Дмитрієв. Він нібито отримав легке поранення і потрапив до шпиталю, який пізніше атакував безпілотник.

Також повідомлялося, що ЗСУ ліквідували російського депутата верховної ради Хакасії від Комуністичної партії Дмитра Іванова, який воював у складі ПВК «Вагнер».

Теги: росія бокс війна тренер

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