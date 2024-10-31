Футбольні матчи в Іспанії перенесли через смертоносну повінь

Багато регіонів Іспанії серйозно постраждали внаслідок повені

Матч 12 туру Ла Ліги між Валенсією та Реалом перенесли через стихійне лихо в Іспанії. Про це повідомляє офіційний сайт Ла Ліги.

Матч повинен був відбутися у Валенсії 2 листопада, однак цей регіон серйозно постраждав внаслідок повені.

В Іспанії внаслідок проливних дощів, які обрушилися на південь і схід країни і призвели до повеней, загинули понад 50 людей. Дощі стали причиною скасування авіарейсів і припинення руху поїздів у країні.

Стихія накрила більшу частину території Іспанії, від провінції Малага на півдні до Валенсії на сході.

Іспанська футбольна федерація закликала Ла Лігу та клуби до вівторка, 5 листопада, до 14:00 подати пропозицію з новими датами для проведення таких матчів Ла Ліги: Вільярреал – Райо Вальєкано, Валенсія – Реал та Сегунди: Кастельйон – Ферроль, Ельденсе – Уеска та Леванте – Малага.

Раніше вже повідомлялось, що в Іспанії внаслідок повеней, які накрили південну та східну частини країни, загинули щонайменше 95 людей.

Нагадаємо, раніше Боснію і Герцеговину накрило повенями. Найбільше постраждав муніципалітет Яблуніце, де загинуло 16 людей. Ще три тіла знайшли у місті Фойніце. Сильні зливи, що розпочалися в ніч на п'ятницю, спричинили затоплення кількох міст у центральній і південній частинах країни, зруйнувавши будинки та господарські будівлі.