Усик з'явився на пресконференцію з Ф'юрі в несподіваному образі (фото, відео)

Усик прийшов на захід у Лондоні в класичному чорному костюмі, білій сорочці з червоною краваткою та шкіряних рукавичках

Український боксер повторив стиль головного героя однойменної серії комп'ютерних ігор

Чемпіон світу за версіями WBA, WBO, WBC та IBO в надважкій вазі Олександр Усик в образі «Хітмена» прийшов на пресконференцію перед поєдинком-реваншем з боксером Тайсоном Ф'юрі.

Українець повторив стиль головного героя однойменної серії комп'ютерних ігор, який є професійним кілером, відомим також під ім'ям Агент 47.

Як і персонаж з гри, Усик прийшов на захід у Лондоні в класичному чорному костюмі, білій сорочці з червоною краваткою та шкіряних рукавичках. Особливістю персонажа також є те, що він пострижений наголо. Саме цей образ повністю повторив Олександр, попередньо поголившись наголо.

Фото свого образу Усик також опублікував у соцмережах, звернувшись до Ф'юрі: «Я не залишу тебе самого. Ніколи», – написав українець.

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Реванш Усик – Ф'юрі відбудеться 21 грудня в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія). На кону стоятимуть усі титули, якими володіє український боксер.

На відміну від першого бою, цього разу на кону не стоятиме звання абсолютного чемпіона світу, оскільки раніше Олександр відмовився від титулу IBF.

Нагадаємо, британець Тайсон Ф'юрі не приховує, що його єдина мета у поєдинку з Усиком – нокаут. Він не вірить у перемогу за очками, тому планує взяти справу у свої руки та достроково завершити бій.

До слова, чемпіон світу за версією IBF Даніель Дюбуа налаштований взяти реванш в Олександра Усика.