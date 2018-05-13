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    Маліновський та Яремчук відзначилися гольовими передачами у чемпіонаті Бельгії

    • Сьогодні, 22:34
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    Руслан Маліновський. Фото: ФК Генк
    Руслан Маліновський. Фото: ФК Генк

    Руслан Маліновський і Роман Яремчук записали на свій рахунок по гольовий передачі в дев'ятому турі першості Бельгії

    Півзахисник збірної України Руслан Маліновський відзначився гольовою передачею в поєдинку дев'ятого туру шістки чемпіонів чемпіонату Бельгії «Генк» - «Шарлеруа».

    Українець традиційно вийшов в основі своєї команди і провів на полі весь ігровий час. На 34-й хвилині, за рахунку 1:1, Маліновський віддав м'яч Леандро Троссарду і форвард вивів «Генк» вперед - 2:1. Ця гольова передача стала четвертою для українського півзахисника в цьому сезоні. На жаль, за дві хвилини до перерви Руслан «відзначився» і в іншому сенсі, заробивши жовту картку.

    Після перерви господарі забили ще два м'ячі і в результаті перемогли - 4:1. Перед останнім туром «Генк» посідає п'яте місце у верхній шістці, відстаючи від «Гента» на одне очко.

    А «Гент» Романа Яремчука здобув найважливішу перемогу над одним із грандів бельгійського футболу – «Андерлехтом». Нападаючий збірної України з'явився на полі з першої хвилини і був дуже активним. У першому таймі Яремчук мав хорошу нагоду відзначитися. Однак форварду забракло якихось сантиметрів для того, щоб головою замкнути флангову передачу партнера.

    Проте, після перерви, українець взяв найактивнішу участь в забитому м'ячі своєї команди. На 66-й хвилині Яремчук промчав по лівому флангу і прострільною передачею знайшов у штрафному «Андерлехта» Мозеса Саймона, який не схибив - 1:0. Третя гольова передача українського півзахисника в сезоні. На 84-й хвилині українець був замінений на Абубакара Койту. Ця перемога дозволила «Генту» залишитися на четвертій позиції в зоні Ліги Європи.

    Джерело: zbirna.com

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