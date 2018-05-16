Маловідомий російський боксер заявив, що хоче провести бій проти Ломаченка



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Іса Чанієв

І це при тому, що Іса Чанієв уже має одну поразку на професійному рингу

Росіянин Іса Чанієв мріє провести поєдинок проти чемпіона світу за версією Всесвітньої боксерської асоціації (WBA) у легкій вазі українця Василя Ломаченка.

Про це сам російський боксер розповів журналістам.

12 травня у Ризі Чанієв одноголосним рішенням суддів переміг венесуельця Ісмаеля Хосе Барросо, захистивши титули WBO International і IBF International у легкій вазі.

25-річний Чанієв на професійному рингу провів 13 боїв, здобувши 12 перемог (шість нокаутом) і зазнавши однієї поразки.

«Найбільше я хотів би позмагатися з Василем Ломаченком, тому що я вважаю його найкращим боксером», - розповів він.

Менеджер боксера Хусейн Бузуртанов розповів про плани Чанієва на майбутнє.

«Наступний бій буде не раніше осені, тому що необхідно відпочити та відновити сили після Рамадана. Завдяки перемозі над Барросо Іса увійшов до еліти, 28 травня в Італії буде проходити конвенція Міжнародної боксерської федерації (IBF), на якій ми зустрінемося з їхнім керівництвом і дізнаємося, коли зможемо відбиратися на поєдинок за звання чемпіона світу», - сказав менеджер.

«Іса вже підійшов до цього, і наступні два бої, думаю, все вирішать; завдяки своїй завзятості та повній самовіддачі, думаю, ми все-таки доб'ємося титулу чемпіона», - сказав Бузуртанов.

Джерело: ТАСС