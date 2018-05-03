«Манчестер Юнайтед» домігся прогресу щодо трансферу півзахисника «Шахтаря»

Вже відома і сума переходу

Хавбек «Шахтаря» Фред все ближче до переходу в «Манчестер Юнайтед». Про це повідомляє Daily Mail. Англійський клуб домігся значного прогресу щодо трансферу 25-річного бразильця. За інформацією видання, сума трансферу повинна скласти приблизно 57 мільйонів євро. Раніше повідомлялося, що «МЮ» активізувався в



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фред. Фото: ФК Шахтар

Вже відома і сума переходу

Хавбек «Шахтаря» Фред все ближче до переходу в «Манчестер Юнайтед».

Про це повідомляє Daily Mail.

Англійський клуб домігся значного прогресу щодо трансферу 25-річного бразильця.

За інформацією видання, сума трансферу повинна скласти приблизно 57 мільйонів євро.

Раніше повідомлялося, що «МЮ» активізувався в переговорах по Фреду.

Раніше повідомлялося, що Венгер готовий купити Фреда в «Арсенал», але його не влаштовує ціна, «МЮ» домовився про трансфер бразильця за 50 млн євро, а «Ман Сіті» розглядає його на позицію опорника, але змінив пріоритет на хавбека «Наполі» Жоржиньо.

Також з'являлася інформація про інтерес з боку «ПСЖ».

Джерело: ua.tribuna.com