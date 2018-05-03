«Манчестер Юнайтед» домігся прогресу щодо трансферу півзахисника «Шахтаря»
- Сьогодні, 11:50
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Фред. Фото: ФК Шахтар
Вже відома і сума переходу
Хавбек «Шахтаря» Фред все ближче до переходу в «Манчестер Юнайтед».
Про це повідомляє Daily Mail.
Англійський клуб домігся значного прогресу щодо трансферу 25-річного бразильця.
За інформацією видання, сума трансферу повинна скласти приблизно 57 мільйонів євро.
Раніше повідомлялося, що «МЮ» активізувався в переговорах по Фреду.
Раніше повідомлялося, що Венгер готовий купити Фреда в «Арсенал», але його не влаштовує ціна, «МЮ» домовився про трансфер бразильця за 50 млн євро, а «Ман Сіті» розглядає його на позицію опорника, але змінив пріоритет на хавбека «Наполі» Жоржиньо.
Також з'являлася інформація про інтерес з боку «ПСЖ».
Джерело: ua.tribuna.com