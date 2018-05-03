  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
    Новини

    «Манчестер Юнайтед» домігся прогресу щодо трансферу півзахисника «Шахтаря»

    Вже відома і сума переходу
    Хавбек «Шахтаря» Фред все ближче до переходу в «Манчестер Юнайтед». Про це повідомляє Daily Mail. Англійський клуб домігся значного прогресу щодо трансферу 25-річного бразильця. За інформацією видання, сума трансферу повинна скласти приблизно 57 мільйонів євро. Раніше повідомлялося, що «МЮ» активізувався в
    • Сьогодні, 11:50
    • Розсилка
    Фред. Фото: ФК Шахтар
    Фред. Фото: ФК Шахтар

    Вже відома і сума переходу

    Хавбек «Шахтаря» Фред все ближче до переходу в «Манчестер Юнайтед».

    Про це повідомляє Daily Mail.

    Англійський клуб домігся значного прогресу щодо трансферу 25-річного бразильця.

    За інформацією видання, сума трансферу повинна скласти приблизно 57 мільйонів євро.

    Раніше повідомлялося, що «МЮ» активізувався в переговорах по Фреду.

    Раніше повідомлялося, що Венгер готовий купити Фреда в «Арсенал», але його не влаштовує ціна, «МЮ» домовився про трансфер бразильця за 50 млн євро, а «Ман Сіті» розглядає його на позицію опорника, але змінив пріоритет на хавбека «Наполі» Жоржиньо.

    Також з'являлася інформація про інтерес з боку «ПСЖ».

    Джерело: ua.tribuna.com

    НОВИНИ ФУТБОЛУ «Шахтар»
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ