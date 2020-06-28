Несподівані кадрові рішення Михайличенка призвели поразки «Динамо» в Чернігові (відео)

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Рішення виставити Ібрагіму Карґбо зіграло проти Олексія Михайличенка Фото - ФК «Динамо»

Інтрига в боротьбі за місце в Лізі чемпіонів відроджується

Команда київського «Динамо» зазнала поразки в матчі 28-го туру Прем’єр-ліги в Чернігові. Підопічні Олексія Михайличенка програли одному із основних конкурентів за друге місце, яке дає право грати в наступному сезоні в Лізі чемпіонів.

«Десна» (Чернігів) – «Динамо» (Київ) – 3:2

Голи: 0:1 – Віктор Циганков (4). 1:1 – Єгор Картушов (12). 2:1 – Карґбо (26, автогол). 2:2 - Віктор Циганков (86). 3:2 - Гітченко (90+1)

«Десна»: Паст – Денис Фаворов (к), Гітченко, Йоонас Тамм, Юхим Конопля – Єгор Картушов (Леван Арвеладзе, 90+1), Андрій Домбровський, Огіря, Кузик (Андрій Мостовий, 75) – Будківський (Тотовицький, 75), Олександр Філіпов (Старенький, 85). Тренер – Олександр Рябоконь

«Динамо»: Бущан – Кендзьора, Кадірі, Артем Шабанов, Олександр Караваєв – Володимир Шепелєв (Сергій Сидорчук, 58) – Віктор Циганков (к), Буяльський (Шапаренко, 87), Олександр Андрієвський (Дуелунн, 63), Вербіч – Карґбо (Карлос Де Пена, 46). Тренер – Олексій Михайличенко

Судді: Катерина Монзуль (Харків) – Ардашева (Київ), Марина Стрілецька (Суми)

Попередження: Єгор Картушов (27), Огіря (34) – Володимир Шепелєв (28), Артем Шабанов (62), Кадірі (90+3)

28 червня. Чернігів. Стадіон імені Юрія Гагаріна. Без глядачів

«Динамо» на цей матч вийшло в доволі несподіваному складі. У центрі оборони замість Дениса Попова з’явився номінальний півоборонець Мохаммед Кадірі. Зліва в захисті Віталія Миколенка замінив правофланговий гравець Олександр Караваєв. То за умови, що в резерві залишився хорват Йосип Піваріч, для якого позиція лівого оборонця рідна. Так само несподівана була поява на вістрі атаки номінального хавбека Ібрагіму Карґбо. При цьому Назарій Русин, який грав попереду в більшості попередніх матчів, теж почав матч із лави запасних.

Динамівці дуже швидко повели в рахунку після того, як Віктор Циганков підхопив відскок і метрів з 14-ти влучно пробив у верхній кут.

Однак «Десна» оговталася дуже швидко і до перерви мала відчутну перевагу, яку матеріалізувала в два голи. Спершу відзначився виведений розрізним пасом Ореста Кузика на побачення з Георгієм Бущаном Єгор Картушов.

А другий м’яч Ібрагім Карґбо, намагаючись перервати навіс із кутового, зрізав у власні ворота – 2:1.

Окрім того, до перерви гарні нагоди забити втратили ще двоє чернігівців – Олександр Філіпов і Орест Кузик.

Після перерви Михайличенко прогнозовано випустив замість Карґбо Карлоса Де Пену, який у трьох попередніх матчах відзначався, якраз з’являючись на заміну. Міг уругваєць забити й зараз, у самому дебюті другої 45-хвилинки. Але «Десну» врятував Євген Паст. Але на тому й усе. «Динамо» хоча й більше володіло м’ячем, але особливою гостротою в діях не відзначалося. До заключних хвилин зустрічі. Більше того, на контратаці втретє цілком міг забивати Кузик. Та надійно в цій ситуації зіграв Бущан.

Та все ж кияни відігралися: на 86-й хвилині після прострілу Де Пени зліва п'ятою м'яч у ворота спрямував Циганков - 2:2.

Гості на радощах побігли забивати третій м'яч, проте натомість отримали гол у свої ворота. То Андрій Гітченко після подачі кутового ударом головою по високій дузі влучив у дальній кут воріт Бущана - 3:2.

Таким чином, за чотири тури до завершення чемпіонату «Динамо» залишається на другому місці. Але, маючи 55 очок, кияни підпустили до себе на відстань однієї перемоги обох конкурентів: у «Зорі» після вчорашньої нічиєї з «Шахтарем» 53 очка, у «Десни» - 52.