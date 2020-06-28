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    Несподівані кадрові рішення Михайличенка призвели поразки «Динамо» в Чернігові (відео)

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    Рішення виставити Ібрагіму Карґбо зіграло проти Олексія Михайличенка - Несподівані кадрові рішення Михайличенка призвели поразки «Динамо» в Чернігові (відео)
    Рішення виставити Ібрагіму Карґбо зіграло проти Олексія Михайличенка
    Фото - ФК «Динамо»

    Інтрига в боротьбі за місце в Лізі чемпіонів відроджується

    Команда київського «Динамо» зазнала поразки в матчі 28-го туру Прем’єр-ліги в Чернігові. Підопічні Олексія Михайличенка програли одному із основних конкурентів за друге місце, яке дає право грати в наступному сезоні в Лізі чемпіонів.

    «Десна» (Чернігів) – «Динамо» (Київ) – 3:2

    Голи: 0:1 – Віктор Циганков (4). 1:1 – Єгор Картушов (12). 2:1 – Карґбо (26, автогол). 2:2 - Віктор Циганков (86). 3:2 - Гітченко (90+1)

    «Десна»: Паст – Денис Фаворов (к), Гітченко, Йоонас Тамм, Юхим Конопля – Єгор Картушов (Леван Арвеладзе, 90+1), Андрій Домбровський, Огіря, Кузик (Андрій Мостовий, 75)  – Будківський (Тотовицький, 75), Олександр Філіпов (Старенький, 85). Тренер – Олександр Рябоконь

    «Динамо»: Бущан – Кендзьора, Кадірі, Артем Шабанов, Олександр Караваєв – Володимир Шепелєв (Сергій Сидорчук, 58) – Віктор Циганков (к), Буяльський (Шапаренко, 87), Олександр Андрієвський (Дуелунн, 63), Вербіч – Карґбо (Карлос Де Пена, 46). Тренер – Олексій Михайличенко

    Судді: Катерина Монзуль (Харків) – Ардашева (Київ), Марина Стрілецька (Суми)

    Попередження: Єгор Картушов (27), Огіря (34) – Володимир Шепелєв (28), Артем Шабанов (62), Кадірі (90+3)

    28 червня. Чернігів. Стадіон імені Юрія Гагаріна. Без глядачів

    «Динамо» на цей матч вийшло в доволі несподіваному складі. У центрі оборони замість Дениса Попова з’явився номінальний півоборонець Мохаммед Кадірі. Зліва в захисті Віталія Миколенка замінив правофланговий гравець Олександр Караваєв. То за умови, що в резерві залишився хорват Йосип Піваріч, для якого позиція лівого оборонця рідна. Так само несподівана була поява на вістрі атаки номінального хавбека Ібрагіму Карґбо. При цьому Назарій Русин, який грав попереду в більшості попередніх матчів, теж почав матч із лави запасних.

    Динамівці дуже швидко повели в рахунку після того, як Віктор Циганков підхопив відскок і метрів з 14-ти влучно пробив у верхній кут.

    Однак «Десна» оговталася дуже швидко і до перерви мала відчутну перевагу, яку матеріалізувала в два голи. Спершу відзначився виведений розрізним пасом Ореста Кузика на побачення з Георгієм Бущаном Єгор Картушов.

    А другий м’яч Ібрагім Карґбо, намагаючись перервати навіс із кутового, зрізав у власні ворота – 2:1.

    Окрім того, до перерви гарні нагоди забити втратили ще двоє чернігівців – Олександр Філіпов і Орест Кузик.

    Після перерви Михайличенко прогнозовано випустив замість Карґбо Карлоса Де Пену, який у трьох попередніх матчах відзначався, якраз з’являючись на заміну. Міг уругваєць забити й зараз, у самому дебюті другої 45-хвилинки. Але «Десну» врятував Євген Паст. Але на тому й усе. «Динамо» хоча й більше володіло м’ячем, але особливою гостротою в діях не відзначалося. До заключних хвилин зустрічі. Більше того, на контратаці втретє цілком міг забивати Кузик. Та надійно в цій ситуації зіграв Бущан.

    Та все ж кияни відігралися: на 86-й хвилині після прострілу Де Пени зліва п'ятою м'яч у ворота спрямував Циганков - 2:2.

    Гості на радощах побігли забивати третій м'яч, проте натомість отримали гол у свої ворота. То Андрій Гітченко після подачі кутового ударом головою по високій дузі влучив у дальній кут воріт Бущана - 3:2.

    Таким чином, за чотири тури до завершення чемпіонату «Динамо» залишається на другому місці. Але, маючи 55 очок, кияни підпустили до себе на відстань однієї перемоги обох конкурентів: у «Зорі» після вчорашньої нічиєї з «Шахтарем» 53 очка, у «Десни» - 52.

     Читайте також: Груба помилка вихованця «Шахтаря» позбавила «Динамо» перемоги в матчі з «Десною» (відео)
    НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Динамо» Прем’єр-ліга ФК «Десна» Віктор Циганков Беньямін Вербіч Георгій Бущан Микола Шапаренко Сергій Сидорчук Пилип Будківський Назарій Русин Віталій Буяльський Денис Фаворов Володимир Шепелєв Олександр Рябоконь Андрій Гітченко Андрій Мостовий Єгор Картушов Олександр Караваєв Леван Арвеладзе Артем Шабанов Міккель Дуелунн Томаш Кендзьора Сергій Старенький Олександр Андрієвський Андрій Тотовицький Мохаммед Кадірі Юхим Конопля Карлос Де Пена Орест Кузик Євген Паст Владислав Огіря Олександр Філіпов Олексій Михайличенко Андрій Домбровський Ібраґіма Карґбо Йоонас Тамм
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