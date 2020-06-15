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    Ексарбітр ФІФА пояснив, чому суддя посприяв перемозі «Динамо» над «Зорею»

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    Рефері Микола Балакін здивував легенду суддівського корпусу - Ексарбітр ФІФА пояснив, чому суддя посприяв перемозі «Динамо» над «Зорею»
    Рефері Микола Балакін здивував легенду суддівського корпусу
    Фото - Динамо від Шурика

    Мирослав Ступар звернув увагу на епізод, який трапився за рахунку 0:0

    Колишній арбітр ФІФА Мирослав Ступар оцінив дії рефері Миколи Балакіна в центральному матчі 26-го туру української Прем’єр-ліги, в якому київське «Динамо» перемогло в Запоріжжі 3:1 луганську «Зорю».

    «Найперше виникає запитання, чому не було призначено одинадцятиметровий в моменті з рукою динамівця Попова у першому таймі? Неважливо, що Денис хотів зіграти головою, але не зіграв. М'яч, який летів у напрямку воріт, влучив у руку оборонця «Динамо» і відповідно до методичних рекомендацій ФІФА та УЄФА – це одинадцятиметровий удар.

    А тут ще можна піддати перцю, запитавши у Балакіна: чому ж ти тоді призначив пенальті в матчі СК «Дніпро-1» – «Олександрія», коли був удар з близької відстані і рука була притиснута до тулуба? Тут же все було відкрито і чітко, до того ж, працював VAR. Але Балакін навіть не скористався відео, проігнорувавши чи не отримавши підказки від арбітра VAR Сергія Бойка», – цитує Ступара UA-football.

    «Динамо» піднялося на чисте друге місце. «Зоря» відстає на три очки і опустилася на третій рядок.

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    НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Динамо» Прем’єр-ліга ФК «Зоря» Денис Попов Микола Балакін Мирослав Ступар
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