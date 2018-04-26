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    Майбутнє українського голкіпера в «Депортиво» вирішиться після закінчення сезону

    Про це повідомив представник футболіста
    Влітку стане відома доля голкіпера «Динамо» Максима Коваля, який на правах оренди виступає за «Депортиво». Нещодавно іспанські ЗМІ повідомили, що клуб вирішив не продовжувати співпрацю з голкіпером. Цю інформацію прокоментував представник футболіста Іван Піроженко. «Коментувати на даний момент нічого. Максим в
    • 26 Квiтня, 18:14
    • Розсилка
    Максим Коваль
    Максим Коваль

    Про це повідомив представник футболіста

    Влітку стане відома доля голкіпера «Динамо» Максима Коваля, який на правах оренди виступає за «Депортиво».

    Нещодавно іспанські ЗМІ повідомили, що клуб вирішив не продовжувати співпрацю з голкіпером.

    Цю інформацію прокоментував представник футболіста Іван Піроженко.

    «Коментувати на даний момент нічого. Максим в «Депортиво» до кінця сезону, а по завершенню чемпіонату будемо спілкуватися з обома клубами, після чого приймемо рішення, як бути далі», – розповів Піроженко.

    «Депортиво» орендував Коваля у січні цього року, але за три місяці 25-річний українець лише раз вийшов на поле у матчі чемпіонату Іспанії.

    У тому поєдинку Максим провів на полі лише 39 хвилин, встиг пропустити один гол та отримав червону картку.

    Джерело: sportarena.com

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