Україна може достроково гарантувати собі плей-оф жіночої Ліги націй: що для цього потрібно

Наразі Україна є одноосібною лідеркою своєї групи

Жіноча збірна України з футболу може гарантувати собі дострокове підвищення у класі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Суспільне Спорт».

Збірна України з футболу закінчує підготовку до матчу четвертого туру жіночої Ліги націй проти Чехії. У вівторок, 8 квітня, українки вдруге зустрінуться з чеською збірною.

У першому очному поєдинку між командами Україна завдала мінімальної поразки Чехії – 1:0. І завдяки цьому результату стала одноосібною лідеркою групи: має максимальний результат у 9 очок і перевагу в три очки над тими-таки чешками.

Турнірна таблиця групи України у жіночій Лізі націй

Україна – 9 очок (3 матчі), 5:2 (різниця голів) Чехія – 6 (3), 9:2 Албанія – 3 (3), 6:7 Хорватія – 0 (3), 1:10

При цьому Україна вже у четвертому турі має можливість достроково забезпечити собі вихід у плей–оф Ліги націй. А за одного сценарію навіть гарантувати собі перше місце в групі й підвищення у класі.

Які сценарії має Україна перед матчем-відповіддю з Чехією?

Дострокове підвищення у класі

Необхідні умови: перемога України над Чехією, невиграш Албанії в Хорватії

За умов перемоги над Чехією Україна стане недосяжною для них: навіть за умов рівності очок за підсумками всіх шести матчів «синьо-жовті» будуть вище завдяки першому критерію рівності — результату очних зустрічей. Водночас втрата очок Албанії у грі з Хорватією (за одночасної перемоги України над Чехією) означатиме для «синьо-жовтих» перше місце і дострокове підвищення у класі.

Який вигляд матиме турнірна таблиця: 1. Україна – 12 очок, 2. Чехія – 6 очок, 3. Албанія – 4 (або 3 очки), 4. Хорватія – 3 (або 1 очко)

Достроковий фініш у зоні плей-оф

Необхідні умови: перемога України над Чехією та перемога Албанії над Хорватією АБО нічия України з Чехією та поразка Албанії від Хорватії

Для гарантії фінішу у топ-2 групи Ліги націй після чотирьох турів в України є два сценарії. Обидва передбачають непрограш Чехії:

За першої умови Україна гарантує фініш у топ-2, а вже у наступному турі зможе забезпечити собі підвищення у класі — достатньо не програти Албанії у п'ятому турі.

Турнірна таблиця: 1. Україна – 12 очок, 2. Чехія – 6 очок, 3. Албанія – 6 очок, 4. Хорватія – 0 очок

За другої умови Україна гарантує фініш у топ-2 групи, однак продовжить боротьбу з Чехією за перше місце в групі. Натомість Албанія та Хорватія будуть недосяжними для «синьо-жовтих».

Турнірна таблиця: 1. Україна – 10 очок, 2. Чехія – 7 очок, 3. Албанія (або Хорватія) – 3 очки, 4. Хорватія (або Албанія) – 3 очки

Якщо жодна з цих умов не справдиться, то боротьба для України за підвищення у класі в Лізі націй продовжиться вже у заключному відрізку матчів, які відбудуться у травні-червні.

Розклад матчів України у жіночій Лізі націй з футболу

8 квітня, 18:30. Чехія – Україна

30 травня, 19:00. Україна – Албанія

3 червня, 19:00. Хорватія – Україна

Нагадаємо, пряма трансляція поєдинку Україна – Чехія буде доступна на YouTube-каналі УАФ.