Меморіал Валерія Лобановського. Словенія перемогла Грецію й пробилася до фіналу
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О 18.00 у другому півфіналі зіграють збірні України та Ізраїлю
У вівторок, 29-го травня, стартував традиційний Міжнародний турнір пам'яті Валерія Лобановського.
Про це повідомляє прес-служба Федерації футболу України.
У першому півфіналі в Борисполі зустрічалися молодіжні збірні Словенії та Греції.
Успіх святкували словенці — 3:1.
О 18.00 у другому півфіналі в Києві на поле стадіону «Динамо» імені Валерія Лобановського вийдуть збірні України та Ізраїлю.
31 травня відбудуться поєдинки за призові місця.
У випадку перемоги українців у першій грі фінал турніру розпочнеться о 18.00 на стадіоні «Динамо», а матч за третє місце — о 15.00 на «Колосі» в Борисполі.
Якщо ж підопічним Олександра Петракова не вдасться обіграти ізраїльтян, то о тій же 18-й годині на «Динамо» відбудеться поєдинок за бронзові нагороди, а фінальний матч розпочнеться о 15.00 у Борисполі.