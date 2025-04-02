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Головний тренер мадридського «Реала» постав перед судом за податкові махінації

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Головний тренер мадридського «Реала» постав перед судом за податкові махінації
Звинувачення пов’язане із першим періодом роботи Анчелотті в «Реалі»
фото: depositphotos.com

Головному тренеру іспанського футбольного клубу загрожує майже пʼять років увʼязнення

Головний тренер мадридського «Реала» Карло Анчелотті постав перед судом за звинуваченням в ухиленні від сплати податків перед іспанськими податковими органами. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Marca.

Зазначається, що звинувачення пов’язане із першим періодом роботи Анчелотті в «Реалі» (2013–2015). Прокуратура вимагає для 65-річного італійського тренера майже пʼять років позбавлення волі.  

Перед початком судового засідання Анчелотті заявив, що прийшов дати свідчення, а не укласти угоду, відстоюючи свою невинуватість. Він розповів, що коли «Реал» запропонував йому передати іміджеві права, то все здавалося законним.

«Я навіть не думав, що це можуть вважати шахрайством, хоча, раз я тут, мабуть, усе було не так правильно. Мене цікавило лише отримання €6 млн «чистими» від клубу, і я не отримував жодних повідомлень про розслідування з боку прокуратури», – сказав Анчелотті.

Карло Анчелотті звинувачують у несплаті податків на загальну суму близько 1,1 млн євро, зокрема 386 тис. євро у 2014 році та 676 тис. євро у 2015 році, під час його першого етапу роботи в «Реал Мадриді».

Прокуратура вимагає для італійського тренера чотири роки і девʼять місяців позбавлення волі, а також стягнення податкової заборгованості через арешт майна та виплату загальної суми в 3,2 млн євро, включно зі штрафами.

Як відомо, Карло Анчелотті проходить у справі про ухилення від податкових зобов'язань в Іспанії.

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Теги: Карло Анчелотті ФК Реал (Мадрид) корупція податки НОВИНИ ФУТБОЛУ

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