Головний тренер мадридського «Реала» постав перед судом за податкові махінації
Головному тренеру іспанського футбольного клубу загрожує майже пʼять років увʼязнення
Головний тренер мадридського «Реала» Карло Анчелотті постав перед судом за звинуваченням в ухиленні від сплати податків перед іспанськими податковими органами. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Marca.
Зазначається, що звинувачення пов’язане із першим періодом роботи Анчелотті в «Реалі» (2013–2015). Прокуратура вимагає для 65-річного італійського тренера майже пʼять років позбавлення волі.
Перед початком судового засідання Анчелотті заявив, що прийшов дати свідчення, а не укласти угоду, відстоюючи свою невинуватість. Він розповів, що коли «Реал» запропонував йому передати іміджеві права, то все здавалося законним.
«Я навіть не думав, що це можуть вважати шахрайством, хоча, раз я тут, мабуть, усе було не так правильно. Мене цікавило лише отримання €6 млн «чистими» від клубу, і я не отримував жодних повідомлень про розслідування з боку прокуратури», – сказав Анчелотті.
Карло Анчелотті звинувачують у несплаті податків на загальну суму близько 1,1 млн євро, зокрема 386 тис. євро у 2014 році та 676 тис. євро у 2015 році, під час його першого етапу роботи в «Реал Мадриді».
Прокуратура вимагає для італійського тренера чотири роки і девʼять місяців позбавлення волі, а також стягнення податкової заборгованості через арешт майна та виплату загальної суми в 3,2 млн євро, включно зі штрафами.
Як відомо, Карло Анчелотті проходить у справі про ухилення від податкових зобов'язань в Іспанії.
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