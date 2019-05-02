Мессі відмовився виступати за майбутніх чемпіонів світу



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Ліонель Мессі Diario AS

Федерація футболу Іспанії вмовляла на початку кар’єри юного аргентинця виступати за свою збірну

Керівництво іспанської футбольної федерації свого часу докладало чимало зусиль, аби вмовити юного аргентинця Ліонеля Мессі на початку його кар’єри виступати за збірну Іспанії. Про це розповів колишній тренер збірної Іспанії Вісенте Дель Боске.

«Мессі підсилив би нашу збірну. Знаю, федерація докладала максимум зусиль, аби вмовити Ліонеля виступати за нашу національну команду. Але він щоразу відмовляв, так як хотів грати за свою країну. Якби він виступав за нас, це ще більше посилило б команду. Мессі є Мессі. Він унікальний. Я дуже хотів би попрацювати з ним у збірній», - передає слова Дель Боске Marca з посиланням на Radio Villa Trinidad.

Збірна Іспанії перемогла 2010 року на чемпіонаті світу, а 2008 та 2012 років тріумфувала на чемпіонатах Європи.