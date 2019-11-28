Мессі встановив неймовірний рекорд у Лізі чемпіонів
Мессі забив у матчі Ліги чемпіонів проти «Боруссії»
УЄФА
Форвард «Барселони» забив «Боруссії» в домашньому матчі
Лідер «Барселони» Ліонель Мессі встановив неймовірне досягнення в Лізі чемпіонів.
Аргентинець забив другий гол у домашньому матчі групового етапу проти дортмундської «Борусії». Відтак німецька команда стала 34-м суперником, якому Мессі забивав у Лізі чемпіонів. Більше ще ніхто не забивав.
Мессі випередив португальського нападника туринського «Ювентуса» Кріштіану Роналду та колишнього форварда «Реалу» Рауля, які забивали 33-м різним командам.
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