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    Мессі встановив неймовірний рекорд у Лізі чемпіонів

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    Мессі забив у матчі Ліги чемпіонів проти&nbsp;&laquo;Боруссії&raquo; - Мессі встановив неймовірний рекорд у Лізі чемпіонів
    Мессі забив у матчі Ліги чемпіонів проти «Боруссії»
    УЄФА

    Форвард «Барселони» забив «Боруссії» в домашньому матчі

    Лідер «Барселони» Ліонель Мессі встановив неймовірне досягнення в Лізі чемпіонів.

    Аргентинець забив другий гол у домашньому матчі групового етапу проти дортмундської «Борусії». Відтак німецька команда стала 34-м суперником, якому Мессі забивав у Лізі чемпіонів. Більше ще ніхто не забивав.

    Мессі випередив португальського нападника туринського «Ювентуса» Кріштіану Роналду та колишнього форварда «Реалу» Рауля, які забивали 33-м різним командам.

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