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    Ліга чемпіонів. Дивовижний порятунок «Ляйпціґа», «Барселона» достроково перша та інші матчі вівторка (відео)

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    Один із головних героїв п'ятого туру - шведський лідер німецького&nbsp;&laquo;Ляйпціґа&raquo; Еміль Форсберґ (справа) - Ліга чемпіонів. Дивовижний порятунок «Ляйпціґа», «Барселона» достроково перша та інші матчі вівторка (відео)
    Один із головних героїв п'ятого туру - шведський лідер німецького «Ляйпціґа» Еміль Форсберґ (справа)
    UEFA.com

    Найрезультативніший поєдинок був зіграний у Ґенку

    За підсумками другої половини матчів передостаннього, п’ятого туру групового турніру ліги чемпіонів визначився лише один достроковий учасник плей-оф. Впевнено перемігши вдома дортмундську «Боруссію», в 1/8 фіналу зіграє «Барселона». Причому каталонці гарантували собі перше місце в квартеті, тоді як інші команди цієї й решти груп боротимуться за вихід у наступний раунд у заключний ігровий день.

    Група Е

    «Ґенк» (Бельгія) – «Зальцбурґ» (Австрія) – 1:4

    Голи: 0:1 – Дака (43). 0:2 – Мінаміно (45). 0:3 – Гван Гі-Чган (69). 1:3 – Самата (85). 1:4 – Ерлінґ Голанн (87)

    «Ліверпуль» (Англія) – «Наполі» (Неаполь, Італія) – 1:1

    Голи: 0:1 – Дріс Мертенс (21). 1:1 – Ловрен (65)

    Становище команд: «Ліверпуль» - 10, «Наполі» - 9, «Зальцбурґ» - 7, «Ґенк» - 1

    Група F

    «Барселона» (Іспанія) – «Боруссія» (Дортмунд, Німеччина) – 3:1

    Голи: 1:0 – Луїс Суарес (29). 2:0 – Мессі (33). 3:0 – Ґрізманн (67). 3:1 – Джейдон Санчо (77)

    «Славія» (Прага, Чехія) – «Інтер» (Мілан, Італія) – 1:3

    Голи: 0:1 – Лаутаро Мартінес (19). 1:1 – Соучек (37, з пенальті). 1:2 – Ромелу Лукаку (81). 1:3 – Лаутаро Мартінес (88)

    Становище команд: «Барселона» - 11, «Інтер» - 7, «Боруссія» (Дортмунд) – 7, «Славія» (Прага) – 2

    Група G

    «Зеніт» (Санкт-Петербург, РФ) – «Олімпік» (Ліон, Франція) – 2:0

    Голи: 1:0 – Артем Дзюба (42). 2:0 – Оздоєв (84)

    «Ляйпціґ» (Німеччина) – «Бенфіка» (Лісабон, Португалія) – 2:2

    Голи: 0:1 – Піцці (20). 0:2 – Карлос Вінісіус (59). 1:2 – Еміль Форсберґ (90, з пенальті). 2:2 – Еміль Форсберґ (90+6)

    Становище команд: «Ляйпціґ» - 10, «Зеніт» - 7, «Олімпік» (Ліон) – 7, «Бенфіка» - 4

    Група Н

    «Валенсія» (Іспанія) – «Челсі» (Лондон, Англія) – 2:2

    Голи: 1:0 – Карлос Солер (40). 1:1 – Матео Ковачіч (41). 1:2 – Пулішіч (50). 2:2 – Васс (82)

    На 65-й хвилині Дані Парехо («Валенсія») не реалізував пенальті


    «Лілль» (Франція) – «Аякс» (Амстердам, Нідерланди) – 0:2

    Голи: 0:1 – Зієш (2). 0:2 – Квінсі Промес (59)

    Становище команд: «Аякс» - 10, «Челсі» - 8, «Валенсія» - 8, «Лілль» - 1

     Читайте також: Ліга чемпіонів: 4:4 у Лондоні, приниження Ракицького і камбек «Боруссії» (відео)
    НОВИНИ ФУТБОЛУ Ліга чемпіонів ФК Челсі Ліонель Мессі Матео Ковачіч ФК Барселона Луїс Суарес ФК Наполі ФК Аякс ФК Боруссія (Дортмунд) Джейдон Санчо Ромелу Лукаку ФК Зеніт ФК Інтер (Мілан) ФК Валенсія «Ред Булл» (Зальцбурґ) ФК «Ґенк» Антуан Ґрізманн ФК Ліверпуль ФК Олімпік (Ліон) ФК Бенфіка ФК Славія (Прага) Артем Дзюба Крістіан Пулішіч ФК «Лілль» РБ «Ляйпціґ» Деян Ловрен Дріс Мертенс Квінсі Промес Ерлінґ Голлан Мбвана Самата Лаутаро Мартінес Дані Парехо Піцці Карлос Солер Еміль Форсберґ Карлос Вінісіус Такумі Мінаміно Гван Гі-Чган
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