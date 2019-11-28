Ліга чемпіонів. Дивовижний порятунок «Ляйпціґа», «Барселона» достроково перша та інші матчі вівторка (відео)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Один із головних героїв п'ятого туру - шведський лідер німецького «Ляйпціґа» Еміль Форсберґ (справа) UEFA.com

Найрезультативніший поєдинок був зіграний у Ґенку

За підсумками другої половини матчів передостаннього, п’ятого туру групового турніру ліги чемпіонів визначився лише один достроковий учасник плей-оф. Впевнено перемігши вдома дортмундську «Боруссію», в 1/8 фіналу зіграє «Барселона». Причому каталонці гарантували собі перше місце в квартеті, тоді як інші команди цієї й решти груп боротимуться за вихід у наступний раунд у заключний ігровий день.

Група Е

«Ґенк» (Бельгія) – «Зальцбурґ» (Австрія) – 1:4

Голи: 0:1 – Дака (43). 0:2 – Мінаміно (45). 0:3 – Гван Гі-Чган (69). 1:3 – Самата (85). 1:4 – Ерлінґ Голанн (87)

«Ліверпуль» (Англія) – «Наполі» (Неаполь, Італія) – 1:1

Голи: 0:1 – Дріс Мертенс (21). 1:1 – Ловрен (65)

Становище команд: «Ліверпуль» - 10, «Наполі» - 9, «Зальцбурґ» - 7, «Ґенк» - 1

Група F

«Барселона» (Іспанія) – «Боруссія» (Дортмунд, Німеччина) – 3:1

Голи: 1:0 – Луїс Суарес (29). 2:0 – Мессі (33). 3:0 – Ґрізманн (67). 3:1 – Джейдон Санчо (77)

«Славія» (Прага, Чехія) – «Інтер» (Мілан, Італія) – 1:3

Голи: 0:1 – Лаутаро Мартінес (19). 1:1 – Соучек (37, з пенальті). 1:2 – Ромелу Лукаку (81). 1:3 – Лаутаро Мартінес (88)

Становище команд: «Барселона» - 11, «Інтер» - 7, «Боруссія» (Дортмунд) – 7, «Славія» (Прага) – 2

Група G

«Зеніт» (Санкт-Петербург, РФ) – «Олімпік» (Ліон, Франція) – 2:0

Голи: 1:0 – Артем Дзюба (42). 2:0 – Оздоєв (84)

«Ляйпціґ» (Німеччина) – «Бенфіка» (Лісабон, Португалія) – 2:2

Голи: 0:1 – Піцці (20). 0:2 – Карлос Вінісіус (59). 1:2 – Еміль Форсберґ (90, з пенальті). 2:2 – Еміль Форсберґ (90+6)

Становище команд: «Ляйпціґ» - 10, «Зеніт» - 7, «Олімпік» (Ліон) – 7, «Бенфіка» - 4

Група Н

«Валенсія» (Іспанія) – «Челсі» (Лондон, Англія) – 2:2

Голи: 1:0 – Карлос Солер (40). 1:1 – Матео Ковачіч (41). 1:2 – Пулішіч (50). 2:2 – Васс (82)

На 65-й хвилині Дані Парехо («Валенсія») не реалізував пенальті





«Лілль» (Франція) – «Аякс» (Амстердам, Нідерланди) – 0:2

Голи: 0:1 – Зієш (2). 0:2 – Квінсі Промес (59)

Становище команд: «Аякс» - 10, «Челсі» - 8, «Валенсія» - 8, «Лілль» - 1