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    «Мілан» не пройшов фінансову перевірку УЄФА і може бути виключений з єврокубків

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    «Мілан» не пройшов фінансову перевірку УЄФА і може бути виключений з єврокубків

    Проблеми з фінансами нікуди не поділися

    Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) може виключити «Мілан» з Ліги Європи через порушення правила фінансового фейр-плей.

    Про це повідомляє Football Italia.

    Протягом сезону «Мілан» намагався переконати УЄФА у своїй фінансовій спроможності, проте доводи клубу організацію не переконали, тому в червні «Мілан» чекатиме покарання.

    Серед можливих результатів справи - штраф, заборона на реєстрацію футболістів або відсторонення від участі в єврокубках.

    Нагадаємо, що минулого літа клуб провів масштабну трансферну кампанію, маючи при цьому слабкі доходи, що і спричинило нинішні проблеми.

    Також варто відзначити, що за підсумками сезону команда Дженнаро Гаттузо вийшла в Лігу Європи.

    Джерело: ua-football.com

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