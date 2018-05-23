«Мілан» не пройшов фінансову перевірку УЄФА і може бути виключений з єврокубків

Проблеми з фінансами нікуди не поділися

Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) може виключити «Мілан» з Ліги Європи через порушення правила фінансового фейр-плей.

Про це повідомляє Football Italia.

Протягом сезону «Мілан» намагався переконати УЄФА у своїй фінансовій спроможності, проте доводи клубу організацію не переконали, тому в червні «Мілан» чекатиме покарання.

Серед можливих результатів справи - штраф, заборона на реєстрацію футболістів або відсторонення від участі в єврокубках.

Нагадаємо, що минулого літа клуб провів масштабну трансферну кампанію, маючи при цьому слабкі доходи, що і спричинило нинішні проблеми.

Також варто відзначити, що за підсумками сезону команда Дженнаро Гаттузо вийшла в Лігу Європи.