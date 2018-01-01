Міжнародна федерація хокею не знайшла провини українських хокеїстів у скандалі з договірним матчем

Два гравці національної збірної України з хокею Едуард Захарченко та Володимир Варивода зможуть продовжити спортивну кар'єру

Дисциплінарна Рада ухвалила рішення зняти тимчасову дискваліфікацію воротаря збірної України Едуарда Захарченка і захисника Володимира Вариводи, пославшись на відсутність достатніх доказів у справі про нібито можливий договірний характер матчу Україна - Південна Корея в межах чемпіонату світу в дивізіоні 1А, який пройшов в квітні 2017 року Києві.



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Едуард Захарченко. Фото: Sportarena

Два гравці національної збірної України з хокею Едуард Захарченко та Володимир Варивода зможуть продовжити спортивну кар'єру

Дисциплінарна Рада ухвалила рішення зняти тимчасову дискваліфікацію воротаря збірної України Едуарда Захарченка і захисника Володимира Вариводи, пославшись на відсутність достатніх доказів у справі про нібито можливий договірний характер матчу Україна - Південна Корея в межах чемпіонату світу в дивізіоні 1А, який пройшов в квітні 2017 року Києві.

Про це повідомляє прес-служба Міжнародної федерації хокею на льоду (IIHF).

Разом з тим у своєму рішенні Рада підкреслила, що це лише скасовує тимчасову дискваліфікацію і не прийняла остаточного рішення по суті справи.

Дисциплінарна рада може відновити справу в будь-який час, якщо будуть виявлені додаткові докази.

Це означає, що Едуард Захарченко та Володимир Варивода можуть продовжити кар'єру в хокеї.

Разом з тим, в нинішньому сезоні гравці вже не зможуть бути дозаявлені клубами чемпіонату України або європейських ліг, так як трансферне вікно в Європі вже закрилося.

У той же час обидва гравці мають право зіграти за національну збірну на чемпіонаті світу в дивізіоні 1В, на якому в квітні виступить збірна України.

Зазначимо, що Захарченко є основним воротарем збірної України на протязі останніх декількох років.

Нагадаємо, у вересні 2017 року Захарченка та Вариводу звинуватили в спробі здачі матчу Україна - Південна Корея, хоча прямих і непрямих доказів цьому не знайшлося, як не було і самого факту здачі матчу.

Приводом для розглядів послужили фото сумнівних розписок, в яких гравці нібито зізналися в тому, що не змогли здати матч. Ці фото були надіслані анонімно невідомою особою.

Джерело: sportarena.com