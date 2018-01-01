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    Міжнародна федерація хокею не знайшла провини українських хокеїстів у скандалі з договірним матчем

    Два гравці національної збірної України з хокею Едуард Захарченко та Володимир Варивода зможуть продовжити спортивну кар'єру
    Дисциплінарна Рада ухвалила рішення зняти тимчасову дискваліфікацію воротаря збірної України Едуарда Захарченка і захисника Володимира Вариводи, пославшись на відсутність достатніх доказів у справі про нібито можливий договірний характер матчу Україна - Південна Корея в межах чемпіонату світу в дивізіоні 1А, який пройшов в квітні 2017 року Києві.
    • Сьогодні, 16:33
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    Едуард Захарченко. Фото: Sportarena
    Едуард Захарченко. Фото: Sportarena

    Два гравці національної збірної України з хокею Едуард Захарченко та Володимир Варивода зможуть продовжити спортивну кар'єру

    Дисциплінарна Рада ухвалила рішення зняти тимчасову дискваліфікацію воротаря збірної України Едуарда Захарченка і захисника Володимира Вариводи, пославшись на відсутність достатніх доказів у справі про нібито можливий договірний характер матчу Україна - Південна Корея в межах чемпіонату світу в дивізіоні 1А, який пройшов в квітні 2017 року Києві.

    Про це повідомляє прес-служба Міжнародної федерації хокею на льоду (IIHF).

    Разом з тим у своєму рішенні Рада підкреслила, що це лише скасовує тимчасову дискваліфікацію і не прийняла остаточного рішення по суті справи.

    Дисциплінарна рада може відновити справу в будь-який час, якщо будуть виявлені додаткові докази.

    Це означає, що Едуард Захарченко та Володимир Варивода можуть продовжити кар'єру в хокеї.

    Разом з тим, в нинішньому сезоні гравці вже не зможуть бути дозаявлені клубами чемпіонату України або європейських ліг, так як трансферне вікно в Європі вже закрилося.

    У той же час обидва гравці мають право зіграти за національну збірну на чемпіонаті світу в дивізіоні 1В, на якому в квітні виступить збірна України.

    Зазначимо, що Захарченко є основним воротарем збірної України на протязі останніх декількох років.

    Нагадаємо, у вересні 2017 року Захарченка та Вариводу звинуватили в спробі здачі матчу Україна - Південна Корея, хоча прямих і непрямих доказів цьому не знайшлося, як не було і самого факту здачі матчу.

    Приводом для розглядів послужили фото сумнівних розписок, в яких гравці нібито зізналися в тому, що не змогли здати матч. Ці фото були надіслані анонімно невідомою особою.

    Джерело: sportarena.com

    Збірна України хокей
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