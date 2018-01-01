Молода українська гімнастка завоювала дві нагороди на змаганнях в Угорщині (відео)
- Сьогодні, 09:29
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Розсилка
Юлія Ольховська двічі піднімалася на третю сходинку п'єдесталу
16-18 лютого в Угорщині пройшов щорічний міжнародний турнір «Gracia Fair Cup».
Про це повідомляє офіційний сайт Федерації гімнастики України.
Збірну України на цьому старті представили сестри-двійнята Юлія та Аліна Ольховські.
У багатоборстві дівчата показали третє (58,933) та десяте (54,267) місця відповідно.
Перше місце завоювала білоруска Юлія Ісаченко (65,210), друге – гімнастка з Італії Чіара Вігноліні (60,767).
Юлія, крім того, відібралася у три фінали (обруч, м'яч і стрічка) та завоювала бронзу зі стрічкою.
Аліна виступила у фіналі з булавами.
Виступ Юлії Ольховської:
Також на змаганнях виступала грація з Дніпра Юлія Третяк.