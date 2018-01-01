Молода українська гімнастка завоювала дві нагороди на змаганнях в Угорщині (відео)

Юлія Ольховська двічі піднімалася на третю сходинку п'єдесталу

16-18 лютого в Угорщині пройшов щорічний міжнародний турнір «Gracia Fair Cup». Про це повідомляє офіційний сайт Федерації гімнастики України. Збірну України на цьому старті представили сестри-двійнята Юлія та Аліна Ольховські. У багатоборстві дівчата показали третє (58,933) та десяте (54,267) місця відповідно. Перше місце завоювала



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Юлія Ольховська двічі піднімалася на третю сходинку п'єдесталу

16-18 лютого в Угорщині пройшов щорічний міжнародний турнір «Gracia Fair Cup».

Про це повідомляє офіційний сайт Федерації гімнастики України.

Збірну України на цьому старті представили сестри-двійнята Юлія та Аліна Ольховські.

У багатоборстві дівчата показали третє (58,933) та десяте (54,267) місця відповідно.

Перше місце завоювала білоруска Юлія Ісаченко (65,210), друге – гімнастка з Італії Чіара Вігноліні (60,767).

Юлія, крім того, відібралася у три фінали (обруч, м'яч і стрічка) та завоювала бронзу зі стрічкою.

Аліна виступила у фіналі з булавами.

Виступ Юлії Ольховської:

Також на змаганнях виступала грація з Дніпра Юлія Третяк.