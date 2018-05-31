Молодіжна збірна Словенії виграла турнір імені Валерія Лобановського

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Фото: ФФУ

У фіналі словенці розгромили Ізраїль

Молодіжна збірна Словенії стала переможцем XV Міжнародного турніру пам’яті Валерія Лобановського, обігравши у фіналі команду Ізраїлю — 3:0.

Про це інформує прес-служба Федерації футболу України.

Словенці втратили капітана команди Мартіна Крамарича через травму на 15-й хвилині гри. У ці хвилини Ізраїль повністю домінував на полі, а після вимушеної заміни номінальні господарі притиснули суперників до воріт.

Протягом десяти хвилин ізраїльтяни створили чотири небезпечні моменти, але команда Пріможа Гліхи втрималася. Своїм же єдиним реальним шансом у першому таймі словенці скористалися сповна: помилка захисника Ізраїлю дорого коштувала гравцям Марка Бальбуля: Ален Озболт зустрів м’яч на дальній стійці й відкрив рахунок.

У другому таймі Ізраїль очікувано створив нтиск на ворота словенців: «гостей» рятували і стійка, і воротар Грега Сорчан, і невлучність ізраїльських футболістів. Вирішальний момент гри стався на 69-й хвилині. Разюча контратака словенців завершилася влучним ударом Яна Млакара.

Після другого голу молодіжка Ізраїлю ще намагалася врятувати гру, а ось третій м’яч зруйнував усі шанси команди на перемогу в турнірі Лобановського.

Пенальті заробив той-таки Млакар, а точно з 11-ти метрів пробив Янеж Піщек.

3:0 — перемога минулорічних аутсайдерів (четверте місце на Меморіалі-2017).