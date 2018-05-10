«Мотор» фактично гарантував собі путівку у півфінал Кубка України з гандболу

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Запоріжці розгромили у першому матчі «Карпати»

В 1/4 фіналу Кубка України з гандболу серед чоловічих команд ужгородські «Карпати» зустрілися із чинним володарем цього трофею – запорізьким «Мотором».

Як і очікувалося, закарпатський колектив у першому чвертьфінальному поєдинку не зміг нав’язати серйозну боротьбу найкращій команді України і зазнав розгромної поразки з рахунком 46:24.

Клас команд відчутно різниться, однак «карпатівці» зуміли закинути 24 м’яча, передає «Карпатський об’єктив».

Мова про камбек, звичайно, не йде, однак у матчі-відповіді, який пройде 14 травня в Ужгороді, «Карпати» спробують подарувати вболівальникам привід для радості.

Напередодні путівки до Фіналу чотирьох уже здобули «Донбас» (Донецька обл.) та дві запорізькі команди – «ЗТР» та «ЗНТУ-ЗАБ».

Кубок України 2018 року з гандболу

1/4 фіналу

ЗТР» (Запоріжжя) – «ЗТР-Буревісник» (Запоріжжя) – 33:24

Перший матч – 34:22

«Одеса» – «ЗНТУ-ЗАБ (Запоріжжя) – 22:32

Перший матч – 24:30

«Донбас» (Донецька область) – «Буковина» (Герца) – 10:0

Перший матч – 42:24

Фінал чотирьох Кубка України пройде 23-24 травня у Запоріжжі.