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    «Мотор» фактично гарантував собі путівку у півфінал Кубка України з гандболу

    • Сьогодні, 17:29
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    Запоріжці розгромили у першому матчі «Карпати»

    В 1/4 фіналу Кубка України з гандболу серед чоловічих команд ужгородські «Карпати» зустрілися із чинним володарем цього трофею – запорізьким «Мотором».

    Як і очікувалося, закарпатський колектив у першому чвертьфінальному поєдинку не зміг нав’язати серйозну боротьбу найкращій команді України і зазнав розгромної поразки з рахунком 46:24.

    Клас команд відчутно різниться, однак «карпатівці» зуміли закинути 24 м’яча, передає «Карпатський об’єктив».

    Мова про камбек, звичайно, не йде, однак у матчі-відповіді, який пройде 14 травня в Ужгороді, «Карпати» спробують подарувати вболівальникам привід для радості.

    Напередодні путівки до Фіналу чотирьох уже здобули «Донбас» (Донецька обл.) та дві запорізькі команди – «ЗТР» та «ЗНТУ-ЗАБ».

    Кубок України 2018 року з гандболу

    1/4 фіналу

    ЗТР» (Запоріжжя) – «ЗТР-Буревісник» (Запоріжжя) – 33:24

    Перший матч – 34:22

    «Одеса» – «ЗНТУ-ЗАБ (Запоріжжя) – 22:32

    Перший матч – 24:30

    «Донбас» (Донецька область) – «Буковина» (Герца) – 10:0

    Перший матч – 42:24

    Фінал чотирьох Кубка України пройде 23-24 травня у Запоріжжі.

    Кубок України Гандбол
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