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    Тенісистка Даяна Ястремська відповіла на звинувачення в симуляції на Australian Open

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    Даяна Ястремська стверджує, що не мала наміру збивати темп - Тенісистка Даяна Ястремська відповіла на звинувачення в симуляції на Australian Open
    Даяна Ястремська стверджує, що не мала наміру збивати темп
    Великий теніс України

    Українка натякнула, що теж могла б данці Каролін Возняцкі дещо пригадати

    21-ша ракетка світу Даяна Ястремська з України, яка під час програного матчу другого раунду Australian Oрen проти данки Каролін Возняцкі взяла медичну перерву, відповіла на звинувачення суперниці про те, що зробила це, щоб збити темп матчу.

    «Я розглядала варіант, щоб викликати лікаря раніше по ходу матчу, але думала, що все обійдеться, - сказала Даяна. – Якби я дійсно хотіла спробувати збити ритм, то взяла б іншу перерву, коли програвала матч за рахунку 5:6 у другому сеті.

    У багатьох матчах Возняцкі можна часто побачити з пов'язкою на нозі і вона бере медичні перерви, що взагалі-то нормально. Я ж не починаю шукати відповіді на запитання, робить вона це навмисно чи ні».

    Наразі в жіночому одиночному розряді на Australian Open залишилася одна українка. Еліна Світоліна завтра, 23 січня. Приблизно о 12:00 за київським часом зіграє з американкою Лорен Девіс.

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    теніс Даяна Ястремська Australian Open Каролін Возняцкі
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