На автомобіль колишнього тренера збірної України впав бетонний стовп



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Автомобіль Сосновського zaxid.net

Стовп пошкодив авто олімпійського тренера Усика та Ломаченка

У Львові на автомобіль колишнього тренера збірної України з боксу Дмитра Сосновського впав бетонний стовп. Фахівець не постраждав у результаті інциденту, пошкоджень зазнало лише авто, інформує zaxid.net.

«Я спокійно їхав, а тут бетонний стоп упав на тролейбус з людьми. Я зупинився, інші автомобілі об’їздили тролейбус. Поїхав за іншими автомобілями, переді мною поїхав бус, я пригальмував. І тут другий стовп упав на мій автомобіль», - розповів Сосновський.

Дмитро Сосновський готував збірну України з боксу до Олімпіади-2012 у Лондоні. Тоді золоті медалі вибороли Олександр Усик та Василь Ломаченко.

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Посаду головного тренера збірної України Сосновський залишив рік тому за власним бажанням.