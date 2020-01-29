  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    На автомобіль колишнього тренера збірної України впав бетонний стовп

    • Розсилка
    Автомобіль Сосновського - На автомобіль колишнього тренера збірної України впав бетонний стовп
    Автомобіль Сосновського
    zaxid.net

    Стовп пошкодив авто олімпійського тренера Усика та Ломаченка

    У Львові на автомобіль колишнього тренера збірної України з боксу Дмитра Сосновського впав бетонний стовп. Фахівець не постраждав у результаті інциденту, пошкоджень зазнало лише авто, інформує zaxid.net.

    «Я спокійно їхав, а тут бетонний стоп упав на тролейбус з людьми. Я зупинився, інші автомобілі об’їздили тролейбус. Поїхав за іншими автомобілями, переді мною поїхав бус, я пригальмував. І тут другий стовп упав на мій автомобіль», - розповів Сосновський.

    Дмитро Сосновський готував збірну України з боксу до Олімпіади-2012 у Лондоні. Тоді золоті медалі вибороли Олександр Усик та Василь Ломаченко.

     Читайте також: Ще один український боксер надважкої ваги перейшов у професіонали

    Посаду головного тренера збірної України Сосновський залишив рік тому за власним бажанням. 

    бокс Василь Ломаченко Олександр Усик Дмитро Сосновський
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ