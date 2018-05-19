На чемпіонаті Європи з пауерліфтингу українці здобули майже 30 медалей

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28 нагород везуть додому українці

Нещодавно завершився чемпіонат Європи з пауерліфтингу, який проходив місті Пльзень (Чеська Республіка).

Загалом участь у змаганнях взяли більше тисячі спортсменів з 21 країни. Збірна України була представлена 40 атлетами, інформує офіційний сайт Спортивного комітету України.

За результатами змагань на рахунку українців 28 медалей (16 золотих, 10 срібних і дві бронзові), а також встановлено шість рекордів світу.

У віковій категорії «дівчата» загальний доробок складає п’ять медалей: три золоті, одну срібну й одну бронзову. Чемпіонками Європи 2018 року стали Анастасія Антонюк, Катерина Ткачук та Руслана Краснова. Срібло у Ангеліни Киях, а бронза – у Дарії Русаненко.

В юнаків чотири нагороди: одна золота, дві срібні й одна бронзова. Переможцем став Віктор Голіней, який встановив рекорд Європи у присіданнях. Срібло вибороли Фітель Богдан і Ковбасюк Дмитро. А бронза дісталась Дмитру Маньку.

Жіноча юніорська команда стала четвертою, здобувши три нагороди: одне золото та два срібла. Полтавчанка Дарія Бражник стала чемпіонкою Європи у ваговій категорії до 43 кг з сумою триборства – 307,5 кг. Срібну нагороду у цій же ваговій категорії здобула Іванюк Іванна. У ваговій категорії до 57 кг представниця львівського пауерліфтингу Юлія Чикаліна посіла друге місце в сумі триборства з результатом 427,5 кг.

У командному заліку чоловіча юніорська збірна посіла першу сходинку, адже у восьми вагових категоріях українці вибороли шість золотих нагород і дві срібні. У підсумку абсолютної першості весь п‘єдестал був українським: золото – Ковальов Данило, срібло – Чорний Владислав, бронза – Шевченко Андрій.

Чемпіонами Європи серед юніорів стали Едгар Долгий (до 59 кг), Владислав Чорний (до 74 кг), Віктор Гладкий (до 83 кг), Данило Ковальов (105 кг), Олександр Титаренко (в.к. 120кг) та Андрій Шевченко (в.к. понад 120 кг).

Володимир Галкін та Андрій Білик здобули срібні нагороди. Чорний здобув своє золото, встановивши рекорд світу серед юніорів у присіданні 330,5 кг та рекорд Європи у тязі 307,5 кг, а Ковальов має тепер у своєму арсеналі рекорд Європи серед юніорів у жимі - 290,5 кг.

У відкритій віковій групі жіноча збірна феєрично виборола перше командне місце, здобувши чотири нагороди (три золота й одне срібло).

Харків‘янка Тішакова Євгенія у першій же вправі зробила вагому заявку на перемогу, встановивши світовий рекорд у присіданні, для вагової категорії до 84 кг, який тепер становить 275,5 кг. А сума 648 кг дозволила спортсменці здобути золоту нагороду чемпіонату з впевненим відривом від найближчих суперниць. Заслужений майстер спорту Інна Оробець з м. Коломия, з сумою триборства – 622,5 кг – у категорії понад 84 кг стала срібною призеркою європейського чемпіонату.

Катерина Клименко (в.к. до 52 кг) чітко відпрацювавши в усіх трьох вправах, здобула золото чемпіонату Європи з результатом 472,5 кг у сумі триборства. Ще одне золото здобула Марченко Антоніна у категорії до 72 кг, набравши за сумою трьох вправ 600 кг і встановила світовий рекорд у цій вправі – 180 кг.

Серед чоловіків вагової категорії до 93 кг не було рівних Рисєву Володимиру, результат якого склав 985 кг, що на 50 кг більше ніж сума срібного призера. Лесковець Віктор з Києва, виборовши дві золоті медалі: у присіданні – 410 кг, та у жимі з новим світовим рекордом - 324 кг, поступився у сумі триборства лише одним кілограмом і посів друге місце на п‘єдесталі пошани континентальної першості.

Драматичною виявилась боротьба у категорії до 83 кг. Двоє спортсменів представляли Україну у цій вазі. Бараннік Микола з Рубіжного, виступаючи у новій для себе ваговій категорії, виборов срібну нагороду чемпіонату Європи з сумою триборства 887,5 кг.

Сергій Білий, заслужений майстер спорту, чемпіон Всесвітніх Ігор 2017 року, у цій же категорії, через технічну помилку у присіданні, вибув з подальшої боротьби за титул чемпіона Європи, але 305 кг у жимі та 375 у тязі принесли спортсмену малі срібну та золоту нагороди відповідно.