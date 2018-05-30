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    На етапі Кубка Європи з триатлону у Дніпрі буде представлено 26 країн

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    На етапі Кубка Європи з триатлону у Дніпрі буде представлено 26 країн

    Змагання відбудуться вже у найближчу суботу, 2 червня

    За перемогу у Дніпрі найближчими вихідними боротимуться навіть представники США та Бразилії

    Dnipro Triathlon Fest, який стартує вже за лічені дні, викликав ажіотаж не лише в Україні, а й далеко за її межами.

    Так, цього року на етапі Кубка Європи в Дніпрі буде представлено 26 країн-учасниць, що є абсолютним рекордом для турніру, інформує офіційний сайт Федерації триатлону України.

    Як розповів один з головних організаторів змагань, у перший рік існування турніру іноземці побоювалися їхати до Дніпра.

    «Наразі ситуація на фронті дещо заспокоїлася, але це політичний момент. Основним фактором такої високої явки спортсменів, я вважаю, є такий собі передолімпійський ажіотаж. Починаються відбори, всім потрібен рейтинг для потрапляння на Кубки світу та чемпіонати світу», - зазначив він.

    Старт у Дніпрі дає як європейські, так і світові рейтингові очки.

    Нагадаємо, українка Єлістратова тріумфувала на Кубку Африки з триатлону.

    Дніпро триатлон Кубок Європи
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