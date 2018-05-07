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    На Київщині легкоатлетичним пробігом вшанували пам’ять борців за незалежність України

    Змагання приймав Бориспіль
    На честь пам’яті усіх, хто віддав свої життя у боротьбі за Незалежність України, у Борисполі у суботу, 5 травня, вперше провели відкритий легкоатлетичний пробіг міста та Київської області «Бориспільська десятка». Про це повідомляє офіційний сайт Федерації легкої атлетики України. Участь у змаганнях взяли близько 300
    • Сьогодні, 18:16
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    Змагання приймав Бориспіль

    На честь пам’яті усіх, хто віддав свої життя у боротьбі за Незалежність України, у Борисполі у суботу, 5 травня, вперше провели відкритий легкоатлетичний пробіг міста та Київської області «Бориспільська десятка».

    Про це повідомляє офіційний сайт Федерації легкої атлетики України.

    Участь у змаганнях взяли близько 300 легкоатлетів, і не тільки з Борисполя, а й з усієї Київської області.

    Це були як професійні бігуни та вихованці спортивних шкіл, так і звичайні прихильники здорового способу життя, повідомляє прес-служба Управління фізкультури та спорту Київської ОДА.

    Учасники пробігу були розділені на різні категорії відповідно за віком і змагалися на дистанціях від 300 метрів до 10 кілометрів.

    У віковій категорії 40-49 років найдовшу дистанцію у 10 км під 30-градусною спекою повністю зміг подолати лише один спортсмен. Усі інші зійшли. Таким чином єдине місце на п’єдесталі, звичайно перше, зайняв Сергій Тригубенко з Бориспільського району.

    Також на «десятці» у категорії 30-39 років першим став Сергій Іващенко, у категорії 18-29 років – Йосип Юрковський.

    На 5-кілометровій дистанції перемогу здобули: 30-39 років – Тетяна Соляник (Київ), 40-49 років – Олена Іваній (Бориспіль), 50-60 років – Віктор Роговий (Бориспіль), 61 рік і старше – Віталій Ткачук (Переяслав).

    легкоатлетичні змагання незалежність легка атлетика
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