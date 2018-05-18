На матчі «Динамо» - «Шахтар» в першості U-21 буде присутній скаут «Фіорентини»

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Кого з футболістів він буде переглядати, поки невідомо

Скаут «Фіорентини» Стефано Річчі буде присутній на матчі молодіжних команд «Динамо» і «Шахтаря».

Кого з футболістів він буде переглядати, поки невідомо.

Матч розпочнеться о 14.00.

На даний момент у «Шахтаря» 63 очка, у «Динамо» - 61.

У найближчого переслідувача «Олександрії» - 53 очка.

Таким чином, щоб «Динамо» стати чемпіонами, потрібно тільки перемагати «Шахтар».

«Гірників» влаштує і нічия.

Джерело: zbirna.com