На матчі «Динамо» - «Шахтар» в першості U-21 буде присутній скаут «Фіорентини»
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Кого з футболістів він буде переглядати, поки невідомо
Скаут «Фіорентини» Стефано Річчі буде присутній на матчі молодіжних команд «Динамо» і «Шахтаря».
Кого з футболістів він буде переглядати, поки невідомо.
Матч розпочнеться о 14.00.
На даний момент у «Шахтаря» 63 очка, у «Динамо» - 61.
У найближчого переслідувача «Олександрії» - 53 очка.
Таким чином, щоб «Динамо» стати чемпіонами, потрібно тільки перемагати «Шахтар».
«Гірників» влаштує і нічия.
Джерело: zbirna.com