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    На матчі «Динамо» - «Шахтар» в першості U-21 буде присутній скаут «Фіорентини»

    • Розсилка

    Кого з футболістів він буде переглядати, поки невідомо

    Скаут «Фіорентини» Стефано Річчі буде присутній на матчі молодіжних команд «Динамо» і «Шахтаря».

    Кого з футболістів він буде переглядати, поки невідомо.

    Матч розпочнеться о 14.00.

    На даний момент у «Шахтаря» 63 очка, у «Динамо» - 61.

    У найближчого переслідувача «Олександрії» - 53 очка.

    Таким чином, щоб «Динамо» стати чемпіонами, потрібно тільки перемагати «Шахтар».

    «Гірників» влаштує і нічия.

    Джерело: zbirna.com

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