На наступній літній Олімпіаді Україна може бути представлена у новій дисципліні триатлону

На українських спортсменів чекають відбірні змагання у змішаних естафетах

Першим внутрішнім стартом, на якому можна буде заявити про власні олімпійські амбіції, стане відкритий чемпіонат України з триатлону в приміщеннях. Змагання відбудуться у Львові 12-15 квітня, і взяти у них участь матимуть змогу спортсмени усіх вікових груп, інформує офіційний сайт Федерації триатлону України. Наприкінці січня у Харкові у межах



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Фото ФТУ

На українських спортсменів чекають відбірні змагання у змішаних естафетах

Першим внутрішнім стартом, на якому можна буде заявити про власні олімпійські амбіції, стане відкритий чемпіонат України з триатлону в приміщеннях.

Змагання відбудуться у Львові 12-15 квітня, і взяти у них участь матимуть змогу спортсмени усіх вікових груп, інформує офіційний сайт Федерації триатлону України.

Наприкінці січня у Харкові у межах проведення чемпіонату України з акватлону відбулося засідання тренерської ради збірної.

Головний тренер команди Едуард Панарін ознайомив колектив із системою відбору на Олімпійські ігри 2020 року.

У Токіо вперше до програми змагань з триатлону будуть включені естафети-мікст.

Українська команда боротиметься за ліцензію для участі у новому виді олімпійської програми. Для цього буде сформовано команду атлетів у складі трьох чоловіків і трьох жінок.

Ці спортсмени цілеспрямовано готуватимуться до виступів на відбірних етапах в естафетах-мікст на суперспринтерській дистанції.

Попередній склад збірної України для цього формату формуватиметься за підсумками квітневого чемпіонату.

До Львова приїдуть всі найсильніші українські триатлети, які входять до складу збірної команди країни.

Участь у старті є обов'язковою для всіх збірників, за винятком Юлії Єлістратової. Таким є рішення тренерської ради.