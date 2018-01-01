На перегляді в «Олександрії» знаходиться 19-річний ганець

До Європи футболіст прибув у 2016 році

Потенційний новобранець команди Володимира Шарана - 19-річний форвард з Гани - пройшов сувору школу чемпіонату Білорусі. Володимир Шаран продовжує шукати забивного форварда для «Олександрії». Зараз в його командi тренується і вже зіграв в контрольному матчі проти «Марібора» 19-річний нападник з Гани Діксон Афоаква. До



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Діксон Афоаква. Фото: ФК Олександрія

До Європи футболіст прибув у 2016 році

Потенційний новобранець команди Володимира Шарана - 19-річний форвард з Гани - пройшов сувору школу чемпіонату Білорусі.

Володимир Шаран продовжує шукати забивного форварда для «Олександрії». Зараз в його командi тренується і вже зіграв в контрольному матчі проти «Марібора» 19-річний нападник з Гани Діксон Афоаква.

До Європи він прибув у 2016 році, відразу заграв в чемпіонаті Білорусі за брестське «Динамо». Минулої зими їздив на перегляд у московський «Спартак».

Минулий сезон починав в «Динамо» (7 матчів, 1 гол в Вищiй лізі Білорусі), а потім на правах оренди перейшов в «Гомель» (14 матчів, 1 гол).

Джерело: GoldTalant