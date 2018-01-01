  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
    Новини

    На перегляді в «Олександрії» знаходиться 19-річний ганець

    До Європи футболіст прибув у 2016 році
    Потенційний новобранець команди Володимира Шарана - 19-річний форвард з Гани - пройшов сувору школу чемпіонату Білорусі. Володимир Шаран продовжує шукати забивного форварда для «Олександрії». Зараз в його командi тренується і вже зіграв в контрольному матчі проти «Марібора» 19-річний нападник з Гани Діксон Афоаква. До
    • Сьогодні, 10:19
    • Розсилка
    Діксон Афоаква. Фото: ФК Олександрія
    Діксон Афоаква. Фото: ФК Олександрія

    До Європи футболіст прибув у 2016 році

    Потенційний новобранець команди Володимира Шарана - 19-річний форвард з Гани - пройшов сувору школу чемпіонату Білорусі.

    Володимир Шаран продовжує шукати забивного форварда для «Олександрії». Зараз в його командi тренується і вже зіграв в контрольному матчі проти «Марібора» 19-річний нападник з Гани Діксон Афоаква.

    До Європи він прибув у 2016 році, відразу заграв в чемпіонаті Білорусі за брестське «Динамо». Минулої зими їздив на перегляд у московський «Спартак».

    Минулий сезон починав в «Динамо» (7 матчів, 1 гол в Вищiй лізі Білорусі), а потім на правах оренди перейшов в «Гомель» (14 матчів, 1 гол).

    Джерело: GoldTalant

    НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК Олександрія
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ