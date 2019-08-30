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    На Спортивній вулиці столиці з’являться зірки Шевченка, Дерюгіної та Христича

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    В регулярних чемпіонатах НХЛ Дмитро Христич провів 811 матчів, набравши 596 очок - На Спортивній вулиці столиці з’являться зірки Шевченка, Дерюгіної та Христича
    В регулярних чемпіонатах НХЛ Дмитро Христич провів 811 матчів, набравши 596 очок

    Гімнастку, футболіста та хокеїста увічнять на Площі зірок у Києві

    4 вересня у Києві, на Площі Спортивній 1, біля торгово-розважального центру «Гулівер» відкриють зірки трьом видатним українським спортсменам.

    У Києві на Площі Зірок  з’являться пам'ятні знаки Андрію Шевченку, Ірині Дерюгіній та Дмитру Христичу.

    Нагадаємо, Ірина Дерюгіна - абсолютна чемпіонка світу в 1977 і 1979 рр. Віце-президент Федерації художньої гімнастики України.

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    2004 року Андрій Шевченко став першим, в історії Незалежної України, володарем престижної футбольної нагороди

    Дмитро Христич - найрезультативніший український хокеїсту в НХЛ, який протягом 12 сезонів прославляв нашу країну в найсильнішій клубній хокейній лізі світу.

    Андрій Шевченко – кращий бомбардир футбольної збірної України в історії. Двічі визнаний кращим бомбардиром Ліги Чемпіонів. Володар найпрестижнішої футбольної премії «Золотий м’яч» Нині -головний тренеру збірної України.

    Початок урочистого відкриття пам’ятних знаків о 13.00.

     

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    НОВИНИ ФУТБОЛУ художня гімнастика Андрій Шевченко хокей Ірина Дерюгіна Дмитро Христич
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