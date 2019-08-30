На Спортивній вулиці столиці з’являться зірки Шевченка, Дерюгіної та Христича
Гімнастку, футболіста та хокеїста увічнять на Площі зірок у Києві
4 вересня у Києві, на Площі Спортивній 1, біля торгово-розважального центру «Гулівер» відкриють зірки трьом видатним українським спортсменам.
У Києві на Площі Зірок з’являться пам'ятні знаки Андрію Шевченку, Ірині Дерюгіній та Дмитру Христичу.
Нагадаємо, Ірина Дерюгіна - абсолютна чемпіонка світу в 1977 і 1979 рр. Віце-президент Федерації художньої гімнастики України.
2004 року Андрій Шевченко став першим, в історії Незалежної України, володарем престижної футбольної нагороди
Дмитро Христич - найрезультативніший український хокеїсту в НХЛ, який протягом 12 сезонів прославляв нашу країну в найсильнішій клубній хокейній лізі світу.
Андрій Шевченко – кращий бомбардир футбольної збірної України в історії. Двічі визнаний кращим бомбардиром Ліги Чемпіонів. Володар найпрестижнішої футбольної премії «Золотий м’яч» Нині -головний тренеру збірної України.
Початок урочистого відкриття пам’ятних знаків о 13.00.