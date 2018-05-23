Національна збірна України з футболу розпочала тренувальний збір у Харкові

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Андрій Шевченко. Фото: ФФУ

Збірна України під час найближчого збору планує провести два спаринги - з Марокко та Албанією

Збір національної команди розпочався у середу, 23 травня, у Харкові.

Про це повідомляє прес-служба Федерації футболу України.

Більшість викликаних гравців прибули регулярним ранковим рейсом із Києва і вже до обіду дісталися табору «синьо-жовтих». Кілька легіонерів приєднаються до партнерів трохи пізніше, що пов’язано із логістикою перельотів з Європи.

Увечері цього ж дня національна команда проведе перше тренування на полі стадіону «Сонячний», що розташований неподалік готелю. До 30 травня збірники чергуватимуть тренування у Харкові на двох аренах — «Металісті» та «Сонячному».

На понеділок, 28 травня, заплановане відкрите тренування збірної України. Уболівальники зможуть підтримати гравців головної команди під час вечірнього заняття, що розпочнеться на ОСК «Металіст» о 18.00.

Як завжди, вхід на арену буде вільним. Перед цим, о 17.30, головний тренер збірної України Андрій Шевченко дасть прес-конференцію для представників мас-медіа у конференц-залі арени.

30 травня об 11.00 збірна України вилетить із Харкова чартерним рейсом до Женеви. Після прильоту до Швейцарії синьо-жовті подолають 50 км уздовж Женевського озера, аби дістатися французького містечка Евіан-ле-Бен, що на п’ять днів стане резиденцією українців.

Щоправда, перша товариська гра під час збору відбудеться на території Швейцарії. На «Стад де Женев» команда вирушить безпосереднього зі свого розташування — у готелі «Ермітаж». Гра зі збірною Марокко відбудеться 31 травня (початок о 20.00 за європейським часом).

Після матчу українці продовжать тренуватися в Евіані, що є бальнеологічним курортом і де, власне, й виробляють всесвітньо відому мінеральну воду.

Саме в Евіан-ле-Бен 3 червня має відбутися наступна контрольна гра України — з командою Албанії. Матч на місцевому стадіоні «Каміль Фурньє» розпочнеться о 16.00 за європейським часом.

Зараз узгоджуються остаточні деталі проведення цього поєдинку. Одразу після товариського матчу гравці збірної України повернуться до Києва.