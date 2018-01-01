«Наполі» планує підписати двох бразильців «Шахтаря»

У послугах гравців зацікавлений головний тренер неаполітанського клубу

«Наполі» зацікавлений в послугах бразильських лідерів «Шахтаря» Бернарда і Тайсона. Про це стверджує авторитетна італійська газета La Gazzetta dello Sport. За інформацією джерела, керівництво «Наполі» провело консультації з головним тренером Мауріціо Саррі, на яких сторони виробили стратегію поведінки на



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Тайсон. Фото: Football.ua

У послугах гравців зацікавлений головний тренер неаполітанського клубу

«Наполі» зацікавлений в послугах бразильських лідерів «Шахтаря» Бернарда і Тайсона.

Про це стверджує авторитетна італійська газета La Gazzetta dello Sport.



За інформацією джерела, керівництво «Наполі» провело консультації з головним тренером Мауріціо Саррі, на яких сторони виробили стратегію поведінки на січневому трансферному ринку.

Зокрема, клуб гарантував тренеру, що буде здійснювати придбання тільки тих гравців, яких схвалить Саррі.



Що стосується наставника «Наполі», то він дуже хотів би бачити у своїй команді Тайсона і Бернарда, які грали проти неаполітанців в груповому раунді цьогорічного розіграшу Ліги чемпіонів.



Зазначимо, що контракт Бернарда з «Шахтарем» закінчується в кінці нинішнього сезону, а ось Тайсон в травні минулого року підписав нову угоду, яка розрахована до липня 2021-го.

Джерело: shahta.org