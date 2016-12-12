Нардеп назвав президента Федерації футболу учасників АТО брудною людиною

За словами президента СК «Дніпро-1», там, де Руслан Руденко, всюди скандал

Голова правління Всеукраїнського об’єднання учасників АТО «Українці разом» і голова Федерації футболу учасників АТО Руслан Руденко – людина із сумнівною репутацією. Про це заявив президент СК «Дніпро-1», народний депутат Юрій Береза. «Я скажу, що це брудна людина. Це як мінімум», - запевнив Береза у



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Руслан Руденко

За словами президента СК «Дніпро-1», там, де Руслан Руденко, всюди скандал

Голова правління Всеукраїнського об’єднання учасників АТО «Українці разом» і голова Федерації футболу учасників АТО Руслан Руденко – людина із сумнівною репутацією.

Про це заявив президент СК «Дніпро-1», народний депутат Юрій Береза.

«Я скажу, що це брудна людина. Це як мінімум», - запевнив Береза у розмові з каналом «Футбол 1».

«Там, де він, всюди скандал, на жаль. Він використовує благородні поняття учасників війни на Сході. Створює проблему, а потім її вирішує за певні дивіденди. Дивіденди можуть бути політичними, фінансовими, економічними», - додав він.

Повідомляється, що Руденко тісно співпрацює з президентом київської федерації футболу Ігорем Кочетовим.

«Футбол не може бути політикою. Це гра мільйонів. Футбол – це життя, це реабілітація. Патріотизм не можна придумати або намалювати, зробити постановку. Коли ти виходиш на поле, представляючи країну або український клуб – бийся до кінця, не здавайся. Ось це для мене патріотизм», - цитує його Террикон.

Нагадаємо, ультрас «Дніпра» побили у жовтні президента «Дніпра-1» Юрія Березу.

«Главком» писав про тріумф і трагедію футбольного Дніпра, а також за що розбили обличчя нардепу Березі.