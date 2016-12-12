  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
    Новини

    Нардеп назвав президента Федерації футболу учасників АТО брудною людиною

    За словами президента СК «Дніпро-1», там, де Руслан Руденко, всюди скандал
    Голова правління Всеукраїнського об’єднання учасників АТО «Українці разом» і голова Федерації футболу учасників АТО Руслан Руденко – людина із сумнівною репутацією. Про це заявив президент СК «Дніпро-1», народний депутат Юрій Береза. «Я скажу, що це брудна людина. Це як мінімум», - запевнив Береза у
    • Вчора, 17:51
    • Розсилка
    Руслан Руденко
    Руслан Руденко

    За словами президента СК «Дніпро-1», там, де Руслан Руденко, всюди скандал

    Голова правління Всеукраїнського об’єднання учасників АТО «Українці разом» і голова Федерації футболу учасників АТО Руслан Руденко – людина із сумнівною репутацією.

    Про це заявив президент СК «Дніпро-1», народний депутат Юрій Береза.

    «Я скажу, що це брудна людина. Це як мінімум», - запевнив Береза у розмові з каналом «Футбол 1».

    «Там, де він, всюди скандал, на жаль. Він використовує благородні поняття учасників війни на Сході. Створює проблему, а потім її вирішує за певні дивіденди. Дивіденди можуть бути політичними, фінансовими, економічними», - додав він.

    Читайте також

    Повідомляється, що Руденко тісно співпрацює з президентом київської федерації футболу Ігорем Кочетовим.

    «Футбол не може бути політикою. Це гра мільйонів. Футбол – це життя, це реабілітація. Патріотизм не можна придумати або намалювати, зробити постановку. Коли ти виходиш на поле, представляючи країну або український клуб – бийся до кінця, не здавайся. Ось це для мене патріотизм», - цитує його Террикон.

    Нагадаємо, ультрас «Дніпра» побили у жовтні президента «Дніпра-1» Юрія Березу.

    «Главком» писав про тріумф і трагедію футбольного Дніпра, а також за що розбили обличчя нардепу Березі.

    Читайте також
    АТО НОВИНИ ФУТБОЛУ скандал ультрас Юрій Береза
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ