Наші за кордоном: Кравцов і Коренюк запалюють



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В'ячеслав Кравцов Фото - ФБУ

Розказуємо, як виступили українські баскетболісти в іноземних лігах

НБА

«Атланта» Олексія Леня виграла у «Фінікса» (118:112). Українець провів на паркеті 18 хвилин і 20 секунд. За цей час він набрав 7 очок, зробив 9 підбирань, 1 передачу та 1 блок-шот. Олексій реалізував 3 з 7 спроб з гри. Показник «+/-»Леня склав «+6». «Хоукс» обіймають 12 сходинку в Східній конференції НБА.

Натомість «Лос-Анджелес» Михайлюка поступився «Голден Стейту» (101:115). Святослав провів на паркеті лише 2 хвилини і 8 секунд. За цей час він набрав 2 очки, реалізувавши єдиний кидок з гри. Показник «+/-» українця склав «+4». «Лейкерс» посідає 10 місце в Західній конференції.

Чемпіонат Іспанії

Герун посприяв перемозі «Сарагоси» проти «Бреогана». Володимир провів у грі 23 хвилини, впродовж яких відзначився 8-ма очками, зробив 2 передачі та 5 підбирань. Показник «+/-» українця склав «-15». «Сарагоса» на даний момент займає 10 місце в лізі.

У свою чергу, Кравцов вніс лепту у напружену вікторію «Фуенлабрада» над «Естудіантесом» Грицака (Андрія не було в заявці) – 93:92. В’ячеслав став другим найрезультативнішим гравцем команди, набравши 16 очок. За 27 хвилин українець також зробив 1 передачу, а показник «+/-»показав «-4». «Фуенлабрад» розташовується на 13 сходинці чемпіонату.

Водночас «Барселона» Пустового програла «Тенеріфе» (57:63). Сам Артем участі в матчі не брав. Більше того, українець востаннє виходив на паркет за каталонський клуб 13 січня та результативними діями не відзначився. Зазначимо, що «Барселона» очолює турніру таблицю першості Іспанії.

Чемпіонат Румунії

«Крайова» Коренюка була сильнішою за «Пітешті» Корнієнка (80:76). Втім, якщо Максим не потрапив у заявку, то Владислав став найкращим гравцем матчу. В активі українця 19 очок і 12 підбирань за 32 хвилині на паркеті. Показник «+/-» Коренюка був «+4». «Крайова» розміщується на третій сходинці ліги, а «Пітешті» посідає п’яте місце.

Чемпіонат Греції

Олександр Липовий взяв участь у матчі свого «Промітеаса», який переграв ПАОК. Українець провів на паркеті 22 хвилини та 56 секунд, за які встиг набрати 2 очки, виконати 1 передачу та 2 підбирання. На жаль, лише один з семи кидків Олександра був влучним. Зате показник «+/-» Липового склав «+7». «Промітеас» обіймає четверту сходину в лізі.

Суперліга Ізраїлю

Близнюк не зміг допомогти своєму клубові «Бней-Герцлії» взяти гору над «Хапоелем» (Тель-Авів) – 68:88. Богдан провів на паркеті більше 14 хвилин і набрав 7 очок. Показник «+/-» українця склав «-10». «Бней-Герцлія» залишається на передостанньому, 11 місці в чемпіонаті.

Адріатична ліга

«Олімпія» Санона не встояла перед «Цревною Звездою» (61:89). Іссуф провів у грі більше 21 хвилини, проте відзначився лише 2 передачами. Жоден з чотирьох кидків не були влучними. Показник «+/» українця склав «-16». «Олімпія» перебуває на десятому рядку ліги НЛБ.

Чемпіонат Франції

Гладир був учасником сенсаційної перемоги «Монако» над «Нантером» (82:77). Сергій за майже 25 хвилин на паркеті набрав 6 очок і зробив 4 підбирання. Показник «+/-» українця був «+9». Зазначимо, «Монако» займає 12 місце в першості.