Наставника «Олександрії» Шарана назвала найкращим тренером 4-го туру Прем'єр-ліги
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Розсилка
Фахівець вивів свою команду в одноосібні лідери
Всеукраїнське об’єднання тренерів з футболу проаналізувало підсумки чергового туру української Прем’єр-ліги сезону.
Про це повідомляє офіційний сайт організації.
Лауреат 4-го туру – головний тренер ФК «Олександрія» Володимир Шаран.
Його підопічні зуміли здолати «Арсенал-Київ» (1:0), здобувши чергову перемогу та продовжуючи йти в лідерах УПЛ з абсолютним показником.
«Олександрія» уникла можливої недооцінки суперника й досягла поставленої мети – три очки в скарбничці команди, вона рухається далі без втрат», - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що «Олександрія» укомплектована добре, тому на місце Банади вийшов Довгий – не менш сильний і навіть більш досвідчений центральний півзахисник.
«Давно напрацьована схема 4-2-3-1 не потребувала різкого втручання чи перебудови. Первісний тренерський задум спрацював. Заміни проводилися по позиціях. Загалом, команді вдалося реалізувати тренерські задуми, що підтвердив після гри й сам Шаран», - додається.
Це був 250-й матч Шарана на чолі команди, безпрограшна серія досягла 15 турів. Дев’ята перемога поспіль у чемпіонаті, серія без пропущених м’ячів команди триває із середини травня та досягла 450 хвилин.