Наставника «Олександрії» Шарана назвала найкращим тренером 4-го туру Прем'єр-ліги



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Володимир Шаран. Фото ФК «Олександрія»

Фахівець вивів свою команду в одноосібні лідери

Всеукраїнське об’єднання тренерів з футболу проаналізувало підсумки чергового туру української Прем’єр-ліги сезону.

Про це повідомляє офіційний сайт організації.

Лауреат 4-го туру – головний тренер ФК «Олександрія» Володимир Шаран.

Його підопічні зуміли здолати «Арсенал-Київ» (1:0), здобувши чергову перемогу та продовжуючи йти в лідерах УПЛ з абсолютним показником.

«Олександрія» уникла можливої недооцінки суперника й досягла поставленої мети – три очки в скарбничці команди, вона рухається далі без втрат», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що «Олександрія» укомплектована добре, тому на місце Банади вийшов Довгий – не менш сильний і навіть більш досвідчений центральний півзахисник.

«Давно напрацьована схема 4-2-3-1 не потребувала різкого втручання чи перебудови. Первісний тренерський задум спрацював. Заміни проводилися по позиціях. Загалом, команді вдалося реалізувати тренерські задуми, що підтвердив після гри й сам Шаран», - додається.

Це був 250-й матч Шарана на чолі команди, безпрограшна серія досягла 15 турів. Дев’ята перемога поспіль у чемпіонаті, серія без пропущених м’ячів команди триває із середини травня та досягла 450 хвилин.