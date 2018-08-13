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    Наставника «Олександрії» Шарана назвала найкращим тренером 4-го туру Прем'єр-ліги

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    Володимир Шаран. Фото ФК &laquo;Олександрія&raquo; - Наставника «Олександрії» Шарана назвала найкращим тренером 4-го туру Прем'єр-ліги
    Володимир Шаран. Фото ФК «Олександрія»

    Фахівець вивів свою команду в одноосібні лідери

    Всеукраїнське об’єднання тренерів з футболу проаналізувало підсумки чергового туру української Прем’єр-ліги сезону.

    Про це повідомляє офіційний сайт організації.

    Лауреат 4-го туру – головний тренер ФК «Олександрія» Володимир Шаран.

    Його підопічні зуміли здолати «Арсенал-Київ» (1:0), здобувши чергову перемогу та продовжуючи йти в лідерах УПЛ з абсолютним показником.

    «Олександрія» уникла можливої недооцінки суперника й досягла поставленої мети – три очки в скарбничці команди, вона рухається далі без втрат», - йдеться у повідомленні.

    Зазначається, що «Олександрія» укомплектована добре, тому на місце Банади вийшов Довгий – не менш сильний і навіть більш досвідчений центральний півзахисник.

    «Давно напрацьована схема 4-2-3-1 не потребувала різкого втручання чи перебудови. Первісний тренерський задум спрацював. Заміни проводилися по позиціях. Загалом, команді вдалося реалізувати тренерські задуми, що підтвердив після гри й сам Шаран», - додається.

    Це був 250-й матч Шарана на чолі команди, безпрограшна серія досягла 15 турів. Дев’ята перемога поспіль у чемпіонаті, серія без пропущених м’ячів команди триває із середини травня та досягла 450 хвилин.

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