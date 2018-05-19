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    Наступний чемпіонат України завершиться за тиждень пізніше запланованого терміну

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    Фото ФК&nbsp;&laquo;Динамо&raquo;
    Фото ФК «Динамо»

    Весняна частина почнеться дещо пізніше

    На робочій нараді, присвяченій наступному чемпіонату України, клуби УПЛ прийняли рішення змістити деякі дати запланованих матчів.

    Незважаючи на те, що в чемпіонаті України ще не зіграно останній, 32-й тур, клубам УПЛ вже потрібно задуматися про новий першості.

    У Будинку футболу за участю представників Прем'єр-ліги відбулася робоча нарада, на якому у числі багатьох питань, що стосуються нового чемпіонату, було порушено календар ігор наступного сезону.

    Як і планувалося раніше, новий футбольний сезон в Україні стартує матчем за Суперкубок України, який відбудеться 21 липня.

    А вже 22 липня УПЛ відкриється чемпіонат матчами першого туру (учасники Суперкубка зіграють 25 липня).

    А ось старт другої, весняної частини чемпіонату після зимової перерви був зміщений. Після бурхливих обговорень і дебатів, з огляду на можливі несприятливі погодні умови у лютому, було прийнято рішення перший весняний тур провести не 16-го, а 23 лютого.

    Таким чином, на тиждень пізніше завершиться і чемпіонат – 30 травня (замість 25 травня).

    Втім, все це ще треба затвердити. Як і пропозицію проводити матчі молодіжної першості України на наступний день після ігор перших команд.

    Джерело: zbirna.com

    Суперкубок України ФК «Динамо» «Шахтар» Прем'єр Ліга
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