Найкраща з українок Джима фінішувала в топ-15 індивідуальної гонки в Поклюці



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Юлія Джима Фейсбук

Українські біатлоністи виступають на етапі Кубка світу в Словенії

Українська біатлоністка Юлія Джима фінішувала 14-ю в індивідуальній гонці на етапі Кубка світу в словенській Поклюці.

Певний час Джима претендувала на місце в десятці, однак після другого промаху підсумкове відставання сягнуло 3:35,2.

Анастасія Меркушина з трьома промахами стала 37-ма. Олена Підгрушна в підсумку виборола 40-ве місце – три промахи. У Юлії Журавок 68-ма сходинках з чотирма хибними пострілами. Дарина Блашко схибила стільки ж та фінішувала 77-ю.

Перемогла з чистою стрільбою німкеня Деніз Херманн. На другому місці Ханна Оберг зі Швеції (1 промах). Третя – Анаїс Бескон зі Франції з чистою стрільбою.