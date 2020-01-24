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    Найкраща з українок Джима фінішувала в топ-15 індивідуальної гонки в Поклюці

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    Юлія Джима&nbsp; - Найкраща з українок Джима фінішувала в топ-15 індивідуальної гонки в Поклюці
    Юлія Джима 
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    Українські біатлоністи виступають на етапі Кубка світу в Словенії

    Українська біатлоністка Юлія Джима фінішувала 14-ю в індивідуальній гонці на етапі Кубка світу в словенській Поклюці.

    Певний час Джима претендувала на місце в десятці, однак після другого промаху підсумкове відставання сягнуло 3:35,2.

    Анастасія Меркушина з трьома промахами стала 37-ма. Олена Підгрушна в підсумку виборола 40-ве місце – три промахи. У Юлії Журавок 68-ма сходинках з чотирма хибними пострілами. Дарина Блашко схибила стільки ж та фінішувала 77-ю.

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    Перемогла з чистою стрільбою німкеня Деніз Херманн. На другому місці Ханна Оберг зі Швеції (1 промах). Третя – Анаїс Бескон зі Франції з чистою стрільбою.

    біатлон Кубок світу Олена Підгрушна Юлія Джима
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