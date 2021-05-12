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    Українці показали сучасний всюдихідний автобус

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    Torsus&nbsp;Praetorian 2021 року - Українці показали сучасний всюдихідний автобус
    Torsus Praetorian 2021 року
    Фото: Torsus

    Компанія, заснована українцями, показала автобус-всюдихід 2021 модельного року

    Чеська компанія Torsus, заснована українцями, оновила свій відомий автобус-позашляховик Praetorian. Новинка здатна перевозити до 36 пасажирів і має найрізноманітніші конфігурації салону.

    «Преторіанець» отримав світлодіодну оптику замість галогенних фар. Також покращено систему кондиціонування – тепер на охолодження салону з 60 до 30 градусів за Цельсієм потрібно лише три хвилини.

    Оновлена система пожежогасіння може самостійно тушити пожежу довкола паливної системи, моторного відсіку та інших критично важливих вузлів. У салон додано два вогнегасники та вогнетривкі матеріали.

    Значно поліпшено безпеку для пасажирів завдяки системі автоматичного закривання дверей, що спрацьовує при швидкості більше трьох кілометрів на годину.

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    Українці показали сучасний всюдихідний автобус
    Українці показали сучасний всюдихідний автобус
    Українці показали сучасний всюдихідний автобус
    Українці показали сучасний всюдихідний автобус
    Українці показали сучасний всюдихідний автобус
    Українці показали сучасний всюдихідний автобус
    Українці показали сучасний всюдихідний автобус
    Українці показали сучасний всюдихідний автобус
    Українці показали сучасний всюдихідний автобус
    Українці показали сучасний всюдихідний автобус
    Українці показали сучасний всюдихідний автобус
    Українці показали сучасний всюдихідний автобус

    У підголівники інтегровані дисплеї для підключення мультимедійних пристроїв.

    Основні характеристики і силові вузли Torsus Praetorian залишаються незмінними: 286-сильний дизельний двигун і потужна трансмісія 4х4 на шасі MAN.

    Praetorian здатний долати схили до 65 градусів і водні перешкоди глибиною до 90 сантиметрів.

    Теги: MAN
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