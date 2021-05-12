Українці показали сучасний всюдихідний автобус

Компанія, заснована українцями, показала автобус-всюдихід 2021 модельного року

Чеська компанія Torsus, заснована українцями, оновила свій відомий автобус-позашляховик Praetorian. Новинка здатна перевозити до 36 пасажирів і має найрізноманітніші конфігурації салону.

«Преторіанець» отримав світлодіодну оптику замість галогенних фар. Також покращено систему кондиціонування – тепер на охолодження салону з 60 до 30 градусів за Цельсієм потрібно лише три хвилини.

Оновлена система пожежогасіння може самостійно тушити пожежу довкола паливної системи, моторного відсіку та інших критично важливих вузлів. У салон додано два вогнегасники та вогнетривкі матеріали.

Значно поліпшено безпеку для пасажирів завдяки системі автоматичного закривання дверей, що спрацьовує при швидкості більше трьох кілометрів на годину.

У підголівники інтегровані дисплеї для підключення мультимедійних пристроїв.

Основні характеристики і силові вузли Torsus Praetorian залишаються незмінними: 286-сильний дизельний двигун і потужна трансмісія 4х4 на шасі MAN.

Praetorian здатний долати схили до 65 градусів і водні перешкоди глибиною до 90 сантиметрів.