Дарина Білодід через стан здоров’я не поїхала на чемпіонат Європи

Провідна українська дзюдоїстка не встигла підготуватися до Євро через простуду

Дворазова чемпіонка світу з дзюдо Дарина Білодід пропустить чемпіонат Європи-2020 на Празі.

Причину такого рішення пояснив батько спортсменки і старший тренер жіночої збірної Геннадій Білодід: «На жаль, Дарина через хворобу пропустить чемпіонат Європи. Це простудне захворювання, а не Covid-19, бо ми і тести здавали, і КТ легенів робили. Проте довелося пропити антибіотики, а це вибило з колії. Ну і щоб спортсменку зберегти, довелося зняти її зі змагань».

Як відомо, на першому поскарантинному турнірі, Grand Slam у Будапешті, Білодід виступала в незвичній ваговій категорії до 52 кг і посіла третє місце.

Також вже відома заявка збірної України на майбутній чемпіонат Європи з дзюдо. В змаганнях жінок Україну представлять: Анна Бородіна (до 52 кг), Марія Скора (до 57 кг), Анастасія Турчин (до 78 кг), Єлизавета Каланіна (понад 78 кг). Додамо, що двічі бронзова призерка чемпіонатів Європи Марина Черняк, яка могла замінити Білодід у категорії до 48 кг, нещодавно вийшла заміж і турнір теж пропускає.

Чемпіонат Європи з дзюдо відбудеться з 19 по 21 листопада в Празі.

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