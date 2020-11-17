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    Дарина Білодід через стан здоров’я не поїхала на чемпіонат Європи

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    На Євро-2020 бракуватиме фірмових прийомів Дарини Білодід - Дарина Білодід через стан здоров’я не поїхала на чемпіонат Європи
    На Євро-2020 бракуватиме фірмових прийомів Дарини Білодід
    Світлина - Cees de Haan

    Провідна українська дзюдоїстка не встигла підготуватися до Євро через простуду

    Дворазова чемпіонка світу з дзюдо Дарина Білодід пропустить чемпіонат Європи-2020 на Празі.

    Причину такого рішення пояснив батько спортсменки і старший тренер жіночої збірної Геннадій Білодід: «На жаль, Дарина через хворобу пропустить чемпіонат Європи. Це простудне захворювання, а не Covid-19, бо ми і тести здавали, і КТ легенів робили. Проте довелося пропити антибіотики, а це вибило з колії. Ну і щоб спортсменку зберегти, довелося зняти її зі змагань».

    Як відомо, на першому поскарантинному турнірі, Grand Slam у Будапешті, Білодід виступала в незвичній ваговій категорії до 52 кг і посіла третє місце.

    Також вже відома заявка збірної України на майбутній чемпіонат Європи з дзюдо. В змаганнях жінок Україну представлять: Анна Бородіна (до 52 кг), Марія Скора (до 57 кг), Анастасія Турчин (до 78 кг), Єлизавета Каланіна (понад 78 кг). Додамо, що двічі бронзова призерка чемпіонатів Європи Марина Черняк, яка могла замінити Білодід у категорії до 48 кг, нещодавно вийшла заміж і турнір теж пропускає.

    Чемпіонат Європи з дзюдо відбудеться з 19 по 21 листопада в Празі.

     Читайте також: Українка Дарина Білодід зазнала першої за півтора року поразки
    Теги: чемпіонат Європи дзюдо Марина Черняк Дарина Білодід Єлизавета Каланіна Марія Скора Геннадій Білодід Анастасія Турчин Анна Бородіна
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