Названі найкращі боксери Олімпіад в історії: чотири американці, два українці і британець



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Володимир Кличко - олімпійський чемпіон Атланти-1996 Братство Кличків

Очолив список легендарний Могаммед Алі

Видання 12up опублікувало рейтинг відомих боксерів, які перемагали на Олімпійських іграх.

У рейтингу сім позицій, дві з яких займають українські боксери Володимир Кличко і Василь Ломаченко.

До топ-7 зірок боксу увійшли:

1. Могаммед Алі (США)

2. Джо Фрейзер (США)

3. Володимир Кличко (Україна)

4. Джордж Форман (США)

5. Василь Ломаченко (Україна)

6. Андре Ворд (США)

7. Ентоні Джошуа (Велика Британія)

Володимир Кличко виграв золото Олімпіади в Атланті (США) в 1996 році, Ломаченко ставав олімпійським чемпіоном двічі – в 2008-му в Пекіні (Китай) і в 2012-му в Лондоні (Велика Британія).