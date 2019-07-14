Ломаченко придбав розкішну Lamborghini (відео)



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Lamborghini Нuracan Вікіпедія

Вартість нового авто українського боксера сягає понад 200 000 доларів

Український чемпіон світу з боксу в легкій вазі за версіями WBA та WBO Василь Ломаченко придбав нове розкішне авто.

Автопарк спортсмена поповнився розкішною Lamborghini Нuracan. Вартість такого авто сягає понад 200 000 доларів.

Відео з новим автомобілем Ломаченко опублікував на сторінці в Інстаграм.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений LomUs™️ (@lomus_official) 12 Лип 2019 р. о 11:33 PDT

Нагадаємо, український боксер готується до наступного бою, який має відбутися 31 серпня в Лондоні. Суперником буде британець Люк Кемпбелл.