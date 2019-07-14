Ломаченко придбав розкішну Lamborghini (відео)
Lamborghini Нuracan
Вікіпедія
Вартість нового авто українського боксера сягає понад 200 000 доларів
Український чемпіон світу з боксу в легкій вазі за версіями WBA та WBO Василь Ломаченко придбав нове розкішне авто.
Автопарк спортсмена поповнився розкішною Lamborghini Нuracan. Вартість такого авто сягає понад 200 000 доларів.
Відео з новим автомобілем Ломаченко опублікував на сторінці в Інстаграм.
Переглянути цей допис в Instagram
Нагадаємо, український боксер готується до наступного бою, який має відбутися 31 серпня в Лондоні. Суперником буде британець Люк Кемпбелл.