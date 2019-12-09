Названо можливе місце проведення бою Усик – Джошуа



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Олександр Усик Твіттер

WBO дала боксерам шість місяців на організацію поєдинку

Промоутер британського чемпіона світу з боксу в надважкій вазі за версіями WBO, WBA, IBF та IBO Ентоні Джошуа Едді Хірн назвав можливе місце проведення його бою проти українця Олександра Усика.

«IBF дала час до квітня на бій проти Пулєва, а WBO – півроку на бій проти Усика. Потрібно вияснити в WBO, чи дозволять вони нам провести спочатку бій проти Пулєва. Також потрібно поспілкуватися з командою Усика. Вони можуть побитися з Чісорою, а потім вийти на переможця нашого поєдинку. Чи відкласти нашу пропозицію та битися за вакантний титул. «Вемблі» - не найкращий варіант. Але у «Тоттнема» є чудовий новий стадіон. Вони з задоволенням провели б реванш з Руїсом, але їм не підійшли дати. Зараз вони знову зацікавлені в проведенні вечора боксу», - передає слова Хірна BoxingScene.

Нагадаємо, напередодні Ентоні Джошуа повернув собі чемпіонські пояси, здолавши в реванші мексиканця Енді Руїса.

Усик дебютував у надважкій вазі перемогою технічним нокаутом над американцем Чеззом Візерспуном та розглядає можливість бою проти Дерека Чісори.