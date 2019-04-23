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    Названо потенційних суперників у наступному бою переможця Кличка

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    Ентоні Джошуа - Названо потенційних суперників у наступному бою переможця Кличка
    Ентоні Джошуа
    Sky Sports

    Бій британського надважковаговика Ентоні Джошуа опинився під загрозою через допінг у суперника

    Промоутер британського чемпіона в надважкій ваговій категорії Ентоні Джошуа Едді Хірн назвав претендентів на найближчий поєдинок проти свого боксера.

    Це - Енді Руїс-молодший, Луїс Ортіс, Майкл Хантер, Мануель Чарр, Тревор Браян та Агіт Кабайєл, інформує ESPN.

    Запланований на 1 червня в нью-йоркському Madison Square Garden бій Джошуа проти американця Джарелла Міллера виявився під загрозою зриву через допіг у останнього.

    Оглядачі вважають найбільшими шанси на бій проти Джошуа в Ортіса (31-1, 26 КО) та Хантера (16-1, 11 КО).

    Нагадаємо, Ентоні Джошуа переміг у квітні 2017 року технічним нокаутом у 11-му раунді Володимира Кличка. Пізніше українець оголосив про завершення професіональної кар’єри.

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