Названо причину таємної госпіталізації легендарного Шумахера



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У цій клініці наразі лікують Міхаеля Шумахера Bild

Семиразового чемпіона Формули-1 мають прооперувати в Парижі

Напередодні легендарного семиразового чемпіона Формули-1 Міхаеля Шумахера таємно доправили з Женеви до клініки Жоржа Помпіду в Парижі.

Як зазначає німецьке видання Bild з посиланням на французьке Le Parisien, раніше Шумахер уже неодноразово проходив лікування в зазначеній клініці під чужим ім’ям.

Лікує знаменитого гонщика кардіохірург Філіпп Менаше, який спеціалізується на терапії за допомогою стовбурових клітин. Раніше Шумахер вживав препарати на основі зазначених клітин. Цього разу мова може йти про операцію з їх пересадки.

Міхаель Шумахер розбився на гірськолижному курорті в Альпах наприкінці грудня 2013 року. За вимогою дружини гонщика, перебіг лікування та стан його здоров’я ретельно приховуються.