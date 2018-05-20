Названо склад збірної України U-19 для участі в Меморіалі Лобановського

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Фото: ФФУ

На збір, який колектив розпочне 21 травня, наставник синьо-жовтих запросив 20 виконавців

На Меморіалі Валерія Лобановського, що пройде в Києві та Борисполі наприкінці травня, виступить збірна України, складена на основі гравців U-19 під керівництвом Олександра Петракова.

Про це повідомляє прес-служба Федерації футболу України.

Збірна України U-19 готується до континентальної першості.

На чемпіонаті Європи, який проходитиме 16—29 липня у Фінляндії, зіграють вісім команд. Жеребкування відбудеться 30 травня у Ваасі.

Готуючись до цього форуму, підопічні Олександра Петракова перевірять свої сили на турнірі пам'яті Валерія Лобановського.

На збір, який колектив розпочне 21 травня, наставник синьо-жовтих запросив 20 виконавців.

Воротарі — Владислав Кучерук («Динамо» Київ), Андрій Кожухар («Чорноморець» Одеса).

Захисники — Валерій Бондар, Віктор Корнієнко, Юхим Конопля (всі — «Шахтар» Донецьк), Віталій Миколенко, Денис Попов (обидва — «Динамо» Київ), Ігор Снурніцин («Олімпік» Донецьк), Олег Веремієнко («Карпати» Львів), Олександр Сафронов («Дніпро-1» Дніпро).

Півзахисники — Олексій Хахльов («Алавес», Іспанія), Сергій Булеца, Денис Янаков (обидва — «Динамо» Київ), Кирило Дришлюк («Зірка» Кропивницький), Микола Мусолітін («Чорноморець» Одеса), Олександр Бєляєв («Дніпро-1» Дніпро).

Нападники — Георгій Цитаїшвілі («Динамо» Київ), Андрій Кулаков («Шахтар» Донецьк), Андрій Ременюк («Карпати» Львів), Владислав Супряга («Дніпро-1» Дніпро).

У півфіналі 29 травня збірна України зіграє з Ізраїлем на стадіоні «Динамо» імені Валерія Лобановського (початок матчу — о 18.00).

В іншій парі Словенія та Греція свій поєдинок проведуть в Борисполі на стадіоні «Колос» (15.00).

Незалежно від того, як синьо-жовті зіграють у півфіналі, їхній другий поєдинок (матч за головний приз або за третє місце) відбудеться знов-таки на стадіоні «Динамо» 31 травня (18.00).

Інший поєдинок другого ігрового дня пройде в Борисполі на стадіоні «Колос» (15.00).