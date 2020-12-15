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    Не стало ексфутболіста «Динамо», володаря Суперкубка УЄФА-1975

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    В останніх 12 років життя Петро Слободян відійшов від футболу - Не стало ексфутболіста «Динамо», володаря Суперкубка УЄФА-1975
    В останніх 12 років життя Петро Слободян відійшов від футболу
    Свіилина - Факти

    Петро Слободян прожив 67 років

    Сьогодні, 15 грудня, помер колишній нападник київського «Динамо», відомий тренер Петро Слободян. Вершиною його кар’єри стали виступи за київське «Динамо» і здобуття з командою Суперкубка УЄФА-1975. Петро відіграв повністю виїзний матч проти німецької «Баварії», склавши пару нападників з Олегом Блохіним.

    Петро Слободян народився 2 липня 1953 року в селі Шепарівці Коломийського району на Івано-Франківщині. Футболом почав займатися в Коломиї. У 17 років дебютував у складі тернопільського «Авангарда», до якого перейшов з бучацького «Колоса». В матчах за тернополян молодого нападника помітив тодішній наставник «Дніпра» Валерій Лобановський. І запросив Слободяна в свою команду. З «Дніпра» Валерій Васильович пізніше взяв Петра у Київ.

    Кар’єра гравця

    1970 – «Карпати» Коломия

    1970-1971 – «Авангард» Тернопіль

    1972 – «Будівельник» Тернопіль

    1972-1974 – «Дніпро»: 38 матчів – 8 голів

    1975-1979 – «Динамо» Київ: 103 – 16

    1980 – «Локомотив» Москва (РФ): 17 – 1

    У 1976-му провів два матчі в складі збірної СССР.

    Нападник динамівців Петро Слободян
    Нападник динамівців Петро Слободян

    Досягнення гравця

    Володар Суперкубка УЄФА-1975

    Переможець молодіжного чемпіонату Європи-1976

    Дворазовий чемпіон СССР (1975,1977)

    Срібний призер чемпіонату СССР (1976-осінь)

    Бронзовий призер чемпіонату СССР (1979)

    Кар’єру Слободяна в «Динамо» зіпсувала травма, отримана ще 1977 році. Після неї він багато лікувався, довго відновлювався і навіть у московський «Локомотив» у 1977-му переходив, щоб не їздити постійно в клініку доктора Миронова, постійним пацієнтом якої він був, а бути поряд.

    Після припинення активних виступів Петро Слободян почав працювати викладачем на кафедрі фізичного виховання університету імені Тараса Шевченка. Згодом став завідувачем кафедри.

    Ветеранська команда «Динамо» у 1987-му (справа наліво): Володимир Мунтян, Михайло Фоменко, Сергій Кузнєцов, Анатолій Шепель, Віктор Матвієнко, Петро Слободян, Валерій Зуєв, Валерій Самохін, Андрій Біба
    Ветеранська команда «Динамо» у 1987-му (справа наліво): Володимир Мунтян, Михайло Фоменко, Сергій Кузнєцов, Анатолій Шепель, Віктор Матвієнко, Петро Слободян, Валерій Зуєв, Валерій Самохін, Андрій Біба

    Тренерська діяльність Слободяна пов’язана виключно з київською «Оболонню», яку Петро Петрович очолив наприкінці 2001-го, відразу вивів у вищу лігу, а в 2004-му привів команду до найвищого понині місця в її історії – шостої позиції в елітному дивізіоні. В тому ж 2004-му Слободян пішов з команди, а вдруге її очолював у 2006-2008 роках.

    Після завершення роботи у київській «Оболоні» вирішив більше уваги приділяти сім'ї та повернутися до викладацької діяльності. 

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ смерть ФК «Динамо» Валерій Лобановський ФК Дніпро ФК «Оболонь-Бровар» Петро Слободян
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