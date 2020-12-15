Не стало ексфутболіста «Динамо», володаря Суперкубка УЄФА-1975

В останніх 12 років життя Петро Слободян відійшов від футболу

Петро Слободян прожив 67 років

Сьогодні, 15 грудня, помер колишній нападник київського «Динамо», відомий тренер Петро Слободян. Вершиною його кар’єри стали виступи за київське «Динамо» і здобуття з командою Суперкубка УЄФА-1975. Петро відіграв повністю виїзний матч проти німецької «Баварії», склавши пару нападників з Олегом Блохіним.

Петро Слободян народився 2 липня 1953 року в селі Шепарівці Коломийського району на Івано-Франківщині. Футболом почав займатися в Коломиї. У 17 років дебютував у складі тернопільського «Авангарда», до якого перейшов з бучацького «Колоса». В матчах за тернополян молодого нападника помітив тодішній наставник «Дніпра» Валерій Лобановський. І запросив Слободяна в свою команду. З «Дніпра» Валерій Васильович пізніше взяв Петра у Київ.

Кар’єра гравця

1970 – «Карпати» Коломия

1970-1971 – «Авангард» Тернопіль

1972 – «Будівельник» Тернопіль

1972-1974 – «Дніпро»: 38 матчів – 8 голів

1975-1979 – «Динамо» Київ: 103 – 16

1980 – «Локомотив» Москва (РФ): 17 – 1

У 1976-му провів два матчі в складі збірної СССР.

Нападник динамівців Петро Слободян

Досягнення гравця

Володар Суперкубка УЄФА-1975

Переможець молодіжного чемпіонату Європи-1976

Дворазовий чемпіон СССР (1975,1977)

Срібний призер чемпіонату СССР (1976-осінь)

Бронзовий призер чемпіонату СССР (1979)

Кар’єру Слободяна в «Динамо» зіпсувала травма, отримана ще 1977 році. Після неї він багато лікувався, довго відновлювався і навіть у московський «Локомотив» у 1977-му переходив, щоб не їздити постійно в клініку доктора Миронова, постійним пацієнтом якої він був, а бути поряд.

Після припинення активних виступів Петро Слободян почав працювати викладачем на кафедрі фізичного виховання університету імені Тараса Шевченка. Згодом став завідувачем кафедри.

Ветеранська команда «Динамо» у 1987-му (справа наліво): Володимир Мунтян, Михайло Фоменко, Сергій Кузнєцов, Анатолій Шепель, Віктор Матвієнко, Петро Слободян, Валерій Зуєв, Валерій Самохін, Андрій Біба

Тренерська діяльність Слободяна пов’язана виключно з київською «Оболонню», яку Петро Петрович очолив наприкінці 2001-го, відразу вивів у вищу лігу, а в 2004-му привів команду до найвищого понині місця в її історії – шостої позиції в елітному дивізіоні. В тому ж 2004-му Слободян пішов з команди, а вдруге її очолював у 2006-2008 роках.

Після завершення роботи у київській «Оболоні» вирішив більше уваги приділяти сім'ї та повернутися до викладацької діяльності.

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