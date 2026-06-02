Циганков залишає «Жирону» і може перейти у титулований європейський клуб

glavcom.ua
Віктор Циганков може змінити Ла Лігу на чемпіонат Туреччини
фото: УАФ
«Трабзонспор» планує купити футболіста збірної України за 10-12 млн євро

Іспанська Жирона розпочала перемовини щодо трансферу вінгера збірної України Віктора Циганкова до чемпіонату Туреччини. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на турецькі ЗМІ.

У послугах 28-річного футболіста зацікавлений турецький «Трабзонспор», який має намір підсилити лінію атаки після переходу хавбека збірної України Олександра Зубкова в грецький АЕК. У складі турецького клубу також грає український захисник Арсеній Батагов.

«Тривають перемовини з «Жироною» щодо трансферу українського вінгера Циганкова. «Трабзонспор» повідомив про плани включити українського футболіста до свого складу.

Представники «бордово-синіх» зв'язалися із Циганковим, щоб обговорити деталі майбутньої угоди. Сума трансферу складе 10-12 мільйонів євро», – повідомило джерело.

У нинішньому сезоні Циганков провів 34 матчі, в яких забив сім м'ячів і віддав п'ять результативних передач. Контракт українця спливає у червні 2027 року, а його трансферна вартість становить 15 мільйонів євро.

«Трабзонспор» виграв 21 головний національний титул. Зокрема, цього сезону клуб став володарем Кубка Туреччини.

Нагадаємо, «Жирона» звела внічию поєдинок фінального туру Ла Ліги проти «Ельче» (1:1) та змушена покинути елітний дивізіон чемпіонату Іспанії. Для збереження прописки «червоно-білі» зобовязані були перемагати гостей з автономної спільноти Валенсія. Утім, «Жирона» пропустила від нападника «Ельче» Родрігеса перед перервою. На старті другого тайму каталонці відігралися зусиллями оборонцями Мартінеса, та вирвати перемогу не змогли.

Як наслідок, «Жирона» завершила сезон на передостанній сходинці Ла Ліги. Команда українців Владислава Крапивцова, Віктора Циганкова та Владислава Ваната набрала 41 очко. До рятівної позиції «червоно-білим» не вистачило всього одного залікового бала.

Президент призначив державні стипендії легендарним українським спортсменам
На Чемпіонаті світу футболісти гратимуть м'ячами, які буде необхідно заряджати перед матчами
Циганков залишає «Жирону» і може перейти у титулований європейський клуб
Усик дізнався рішення WBC щодо бою проти Кабаєла
«Тренувався без світла і опалення». Чемпіон світу розповів про підготовку до змагань під час війни
Українець Фельфнер метнув спис за 80 метрів та здобув бронзу на міжнародному турнірі
