Президент призначив державні стипендії легендарним українським спортсменам

Держава відзначила заслуги Михайла Романчука і Віти Семеренко

Президент України Володимир Зеленський видав указ про призначення виплат видатним вітчизняним спортсменам – біатлоністці Віті Семеренко та плавцю Михайлу Романчуку. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Офіс Президента України.

Згідно з указом, Михайло Романчук отримуватиме щомісяця три з половиною прожиткових мінімуми для працездатних осіб – це близько 11 600 гривень. Віта Семеренко може розраховувати на стипендію у розмірі чотирьох прожиткових мінімумів – трохи більше 13 тисяч гривень.

Семеренко не виступає на міжнародних змаганнях ще з 2022 року, але офіційно оголосила про завершення кар'єри лише у березні. А Романчук зробив заяву про припинення професійної спортивної діяльності у січні 2026-ого.

Віта Семеренко є олімпійською чемпіонкою з біатлону в естафеті на Іграх-2014 року. На тій же Олімпіаді їй вдалося здобути бронзу у спринті. Семеренко має сім медалей Чемпіонату світу і звання п'ятиразової чемпіонки Європи.

Михайло Романчук є дворазовим призером Олімпійських ігор 2020 року в Токіо. Там він виборов срібло на дистанції 1500 метрів вільним стилем та бронзу на 800-метрівці. Також уродженець Рівного був чемпіоном світу на короткій воді, шестиразовим чемпіоном Європи та чотириразовим призером світових першостей в олімпійському басейні.

Нагадаємо, що українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук та олімпійський призер з плавання Михайло Романчук у лютому 2026 року стали батьками доньки.