Президент призначив державні стипендії легендарним українським спортсменам

Володимир Зеленський нагородив Михайла Романчука державною нагородою після Олімпіади 2020
фото: НОК України
Держава відзначила заслуги Михайла Романчука і Віти Семеренко

Президент України Володимир Зеленський видав указ про призначення виплат видатним вітчизняним спортсменам – біатлоністці Віті Семеренко та плавцю Михайлу Романчуку. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Офіс Президента України.

Згідно з указом, Михайло Романчук отримуватиме щомісяця три з половиною прожиткових мінімуми для працездатних осіб – це близько 11 600 гривень. Віта Семеренко може розраховувати на стипендію у розмірі чотирьох прожиткових мінімумів – трохи більше 13 тисяч гривень.

Семеренко не виступає на міжнародних змаганнях ще з 2022 року, але офіційно оголосила про завершення кар'єри лише у березні. А Романчук зробив заяву про припинення професійної спортивної діяльності у січні 2026-ого.

Віта Семеренко є олімпійською чемпіонкою з біатлону в естафеті на Іграх-2014 року. На тій же Олімпіаді їй вдалося здобути бронзу у спринті. Семеренко має сім медалей Чемпіонату світу і звання п'ятиразової чемпіонки Європи.

Михайло Романчук є дворазовим призером Олімпійських ігор 2020 року в Токіо. Там він виборов срібло на дистанції 1500 метрів вільним стилем та бронзу на 800-метрівці. Також уродженець Рівного був чемпіоном світу на короткій воді, шестиразовим чемпіоном Європи та чотириразовим призером світових першостей в олімпійському басейні.

Нагадаємо, що українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук та олімпійський призер з плавання Михайло Романчук у лютому 2026 року стали батьками доньки.

Теги: біатлон плавання Володимир Зеленський Віта Семеренко Офис президента Михайло Романчук

Президент призначив державні стипендії легендарним українським спортсменам
На Чемпіонаті світу футболісти гратимуть м'ячами, які буде необхідно заряджати перед матчами
Циганков залишає «Жирону» і може перейти у титулований європейський клуб
Усик дізнався рішення WBC щодо бою проти Кабаєла
«Тренувався без світла і опалення». Чемпіон світу розповів про підготовку до змагань під час війни
Українець Фельфнер метнув спис за 80 метрів та здобув бронзу на міжнародному турнірі
