Усик дізнався рішення WBC щодо бою проти Кабаєла

Український боксер повинен розпочати переговори або ж відмовитись від титулу

Світова боксерська рада (WBC) зобов’язала чемпіона WBC, WBA та IBF у надважкій вазі Олександра Усика провести свій наступний бій проти тимчасового чемпіона WBC у хевівейті Агіта Кабаєла. Про це повідомляє «Главком» з посилання на Boxing Scene.

Президент WBC Маурісіо Сулейман заявив, що наступним суперником Усика стане Кабаєл. На думку очільника організації, тимчасовий чемпіон заслужив шанс на повноцінний титул.

Тепер перед Усиком стоїть вибір – погодитися на бій і вести переговори або ж відмовитися від титулу WBC.

‼️USYK OFFICIALLY ORDERED TO FACE KABAYEL‼️



Mauricio Sulaiman has confirmed to BoxingScene that Oleksandr Usyk will officially be ordered to face Agit Kabayel later today.🔰



Thoughts?💭 pic.twitter.com/R2KbItcStQ — BoxingScene.com (@boxingscene) — BoxingScene.com (@boxingscene) June 1, 2026

Раніше президент WBC казав, що його організація може санкціонувати бій Усика з Кабаєлом. Також Глава Генерального управління з питань розваг Саудівської Аравії Туркі Аль-Аш-Шейх зазначив, що планує організувати цей поєдинок.

Кабаєл у своєму останньому бою в січні 2026 року здобув впевнену перемогу над поляком Даміаном Книбою – рефері зупинив поєдинок у третьому раунді.

Німецький боксер й надалі залишатися непереможеним на професійному рингу. Перед поєдинком з Книбою він виходив на ринг у лютому минулого року і нокаутував китайського суперважковаговика Чжана Чжилея.

Нагадаємо, Усик у своєму останньому бою переміг Ріко Верховена у рамках боксерського шоу в Єгипті. Українець виграв технічним нокаутом наприкінці 11-го раунду.

Олександр Усик здобув свою 25-ту перемогу на професійному рингу та продовжує залишатися чемпіоном світу у хевівейті за версіями WBA/WBС/IBF, а також володарем поясу The Ring.