Артем Худолєєв
На Чемпіонаті світу футболісти гратимуть м'ячами, які буде необхідно заряджати перед матчами
М'ячі, які будуть використовуватися під час чемпіонату світу з футболу, буде необхідно заряджати перед матчами, оскільки в них встановлено датчик руху. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Newsweek.

Датчики на м'ячі відстежуватимуть кожен дотик і допоможуть приймати рішення про потенційні офсайди, гру рукою та інші ймовірні порушення правил. Вся інформація передаватиметься до кімнати, де знаходяться відеоасистенти рефері. Датчик може працювати протягом шести годин.

Кожен м'яч заряджатиметься на спеціальній підставці на стадіоні перед початком гри, щоб забезпечити оптимальну роботу впродовж усього матчу і після нього. 

На Чемпіонаті світу 2022 року також використовувався високотехнологічний м'яч із можливістю підзарядки.

Чемпіонат світу пройде у США, Канаді та Мексиці з 11 червня по 19 липня 2026 року.

Нагадаємо, визначились усі учасники Чемпіонату світу з футболу 2026 року.

Склад груп чемпіонату світу

  • Група A: Мексика, ПАР, Південна Корея, Чехія.
  • Група B: Канада, Боснія і Герцеговина, Катар, Швейцарія.
  • Група C: Бразилія, Марокко, Гаїті, Шотландія.
  • Група D: США, Парагвай, Австралія, Туреччина.
  • Група E: Німеччина, Кюрасао, Кот-д'Івуар, Еквадор.
  • Група F: Нідерланди, Японія, Швеція, Туніс.
  • Група G: Бельгія, Єгипет, Іран, Нова Зеландія.
  • Група H: Іспанія, Кабо-Верде, Саудівська Аравія, Уругвай.
  • Група I: Франція, Сенегал, Ірак, Норвегія.
  • Група J: Аргентина, Алжир, Австрія, Йорданія.
  • Група K: Португалія, ДР Конго, Узбекистан, Колумбія.
  • Група L: Англія, Хорватія, Гана, Панама.

До 1/16 фіналу вийдуть команди, які посіли перші два місця у своїх групах. Також у наступну стадію вийдуть вісім найкращих збірних, які посіли треті місця на груповому етапі.

Як повідомлялося, збірна України з футболу програла Швеції з рахунком 1:3 у півфінальному матчі плейоф до Чемпіонату світу 2026 року.

Відбір до Чемпіонату світу 2026. Шлях B. Півфінал

Україна – Швеція 1:3 (0:1)

  • Голи: Пономаренко (90+1) – Йокерес (6, 51, 72)

