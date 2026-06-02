«Тренувався без світла і опалення». Чемпіон світу розповів про підготовку до змагань під час війни

Артем Худолєєв
Артем Худолєєв
У березні Дорощук вперше у своїй кар’єрі здобув медаль чемпіонату світу з легкої атлетики у приміщенні
фото: Getty Images
Олег Дорощук: Зима в Україні була непростою

Чемпіон світу з легкої атлетики Олег Дорощук в ексклюзивному інтерв'ю «Главкому» розповів про підготовку до змагань під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

«Іноземні журналісти на березневому Чемпіонаті світу дійсно багато розпитували про війну і мою підготовку. Тим паче, що ця зима в Україні була непростою. Доводилось тренуватися і без світла, і без опалення», – зазначив Олег Дорощук.

Нагадаємо, Олег Дорощук розповів, де він розпочне змагальний літній сезон.

Легкоатлет зазначив, що першим великим стартом влітку для нього стане етап Діамантової ліги в Римі, який пройде 4 червня 2026 року.

Як повідомлялося, у березні Дорощук вперше у своїй кар’єрі здобув медаль чемпіонату світу з легкої атлетики у приміщенні.

Після висоти 2,26 м у боротьбі залишилася лише половина учасників. Безпомилково перші планки подолали троє – Дорощук, Ву та Річардс. Вирішальною стала висота 2,30 м: українець узяв її з першої спроби й вийшов у лідери, тоді як конкуренти мали труднощі.

Зрештою цю висоту також підкорив Ерік Портільйо. Переможця визначали на планці 2,33 м, яку не зміг взяти ніхто. Завдяки меншій кількості спроб саме Дорощук став чемпіоном світу.

